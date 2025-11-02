Salió a bailar, desapareció y lo encontraron sin vida: Tenía 18 años

NACIONALES





















La fiscalía interviniente en la investigación por la muerte de Nicolás Duarte intenta develar el misterio detrás del caso del joven de 18 años que desapareció después de salir de un boliche de la zona sur del Gran Buenos Aires y, días más tarde, fue encontrado fallecido en un arroyo.

Entre las sospechas surgen que pudo ser víctima de un robo, ya que cuando fue visto por última vez "vestía una remera de manga larga de color negra y azul, un pantalón negro y un par de zapatillas del mismo color", pero al momento del hallazgo "aparecía con otra ropa", aseguraron fuentes de la investigación.

De igual manera, otra de las posibilidades es que el joven pudo haberse desvanecido en el puente y que la corriente del arroyo -crecido por la lluvia- lo arrastró hasta el punto donde fue hallado.

Lo concreto es que las primeras pericias indicaron que Nicolás no presentaba signos de violencia y que su muerte habría ocurrido de manera accidental. Según la autopsia, el adolescente murió ahogado, tras varios días de búsqueda que mantuvieron en vilo a su familia y a toda la comunidad.

La investigación está a cargo de la UFI 1 de Ezeiza, en manos de la fiscal Florencia Belloc, con intervención de la Secretaría de Federico Ricart.

La Justicia aguarda los estudios complementarios de laboratorio y los resultados de toxicología para determinar si el joven había consumido alcohol u otras sustancias. Por otro lado, se continúan analizando imágenes de cámaras de seguridad y, además, los testimonios de las últimas personas que lo vieron con vida.

La última vez que fue visto con vida, Duarte salía del boliche Egipto, ubicado en la esquina de la colectora de la Ruta Provincial 205 y Sargento Cabral.

En un video captado por una cámara de seguridad, se observa a Nicolás caminar solo bajo la lluvia, mientras esquivaba los charcos de agua, producto de la tormenta.

Según confirmaron las autoridades, la búsqueda terminó este martes a las 16:50 en el cauce del arroyo Aguirre, donde estaba trabajando un equipo de buzos tácticos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.



