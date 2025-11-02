ATENCIÓN JUBILADOS: Alertan por estafas de cuidadores que aprovechan la confianza para usar las tarjetas bancarias

NACIONALES





Un informe del Ministerio Público Fiscal porteño advirtió un aumento de fraudes cometidos por cuidadores que aprovechan la confianza de los adultos mayores para usar indebidamente sus tarjetas bancarias.

Según el documento, se detectaron consumos no autorizados por los titulares de las cuentas. Las víctimas, en su mayoría jubilados que contaban con cuidadores domiciliarios, descubrieron cargos en sus resúmenes bancarios que no correspondían a sus gastos habituales.

El informe indicó que en varios casos Los autores eran cuidadores que aprovechaban su posición de confianza y el acceso a la documentación personal de los adultos mayores para apropiarse de las tarjetas y realizar compras en comercios o extracciones en cajeros automáticos.

"Se trata de una modalidad de fraude que combina abuso de confianza con manipulación de datos financieros. En muchos casos, los cuidadores desaparecen tras concretar las extracciones", explicaron fuentes judiciales consultadas por FISEC.

Las cámaras de seguridad de las sucursales bancarias permitieron identificar a varios de los implicados, quienes fueron registrados mientras realizaban retiros de grandes sumas de dinero. Tras el ilícito, muchos no regresaban a los domicilios donde trabajaban, lo que dificultó las denuncias iniciales y la posterior recuperación de los fondos.

Desde la Fiscalía recordaron que los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables a los delitos financieros, en especial aquellos que dependen de terceros para manejar sus tarjetas o realizar trámites bancarios. Por eso, se recomienda que los familiares supervisen los movimientos de las cuentas y limiten el acceso a la información financiera. Las autoridades porteñas también advirtieron que este tipo de delitos suele crecer en fechas de cobro o pago de haberes previsionales, cuando los adultos mayores reciben sus ingresos y los delincuentes aprovechan para cometer las estafas.

El Ministerio Público Fiscal remarcó que continúa trabajando en acciones de prevención y detección temprana de ciberfraudes, e instó a las víctimas o familiares a realizar la denuncia de inmediato ante cualquier movimiento sospechoso en las cuentas.



