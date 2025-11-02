Chocó contra el guardarraíl, voló por el aire y cayó a varios metros del pavimento: Hay dos heridos, uno de gravedad

NACIONALES





Un auto que circulaba a alta velocidad perdió el control y volcó a la altura del kilómetro 96 de la Ruta Nacional 8, en San Andrés de Giles, dejando dos heridos, uno de ellos en grave estado, confirmaron desde Corredores Viales S.A., la empresa concesionaria de la traza nacional.

El accidente se produjo luego de que el vehículo chocase contra el guardarraíl, voló por el aire y cayó a 16 metros del pavimento.

El hecho ocurrió en el ramal Pilar-Pergamino y, según las primeras pericias en el lugar, se detectaron varios recipientes con bebidas alcohólicas adentro del auto, motivo por el cual se aguarda el resultado de la alcoholemia.

Por su parte, Policía vial confirmó que uno de los ocupantes no llevaba cinturón de seguridad. Ambos heridos fueron trasladados al hospital zonal en un operativo de urgencia. Además, la ruta permaneció habilitada ya que el auto quedó fuera de la calzada principal.

El vehículo involucrado, que tiene unos diez años de antigüedad, circulaba -según informó LN+- por encima de los 130 km/h.