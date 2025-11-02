Un hombre de 71 años falleció mientras jugaba un partido de fútbol

NACIONALES

La tarde del sábado en el barrio Don Bosco, de la ciudad de Córdoba, se vio marcada por la conmoción cuando un hombre de 71 años murió tras sufrir una descompensación mientras participaba en un partido de fútbol amateur.

Según detallaron fuentes de la Policía de Córdoba a Infobae, el hombre se desplomó de manera súbita en plena cancha, lo que generó una rápida reacción entre los presentes.

Testigos informaron que, ante la urgencia de la situación, el afectado fue trasladado en un vehículo particular hacia un centro asistencial cercano. Allí, los profesionales de la salud determinaron la necesidad de derivarlo a un hospital para realizar una evaluación más exhaustiva. No obstante, el hombre falleció durante el trayecto, sin que los esfuerzos por salvarlo pudieran revertir el desenlace.

En la escena, ubicada en avenida Ramón Cárcano al 75, intervino personal del servicio de emergencias, que se encargó de constatar el deceso. La presencia policial también fue requerida para tomar conocimiento de lo ocurrido y recabar los testimonios de los asistentes al partido.