MAR DEL PLATA: Múltiples allanamientos por una red de casinos virtuales ilegales

ZONALES





Una investigación federal por lavado de activos vinculados a ganancias obtenidas en casinos virtuales derivó este martes en diez allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Mar del Plata, entre ellos dos viviendas ubicadas en el barrio privado Rumencó, en el sector conocido como Ceibos. Los operativos comenzaron cerca de las 8 de la mañana y se desarrollaron bajo un estricto hermetismo.





La causa está a cargo del Juzgado Federal Nº 3, conducido por el juez Santiago Inchausti, con la intervención de la fiscal Laura Mazzaferri, y continúa bajo secreto de sumario. Durante los procedimientos, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron vehículos, una importante suma de dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.





Las tareas previas fueron coordinadas por el área especializada en lavado de activos de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la PFA, con apoyo de personal de la División Antidrogas Mar del Plata y distintas dependencias de la fuerza. Según informaron las fuentes consultadas, los operativos se desarrollaron sin incidentes.





Hasta el momento, no trascendió si las personas investigadas –cuyas identidades no fueron reveladas– quedaron aprehendidas o fueron únicamente notificadas de la causa en su contra. La investigación apunta al funcionamiento de casinos virtuales ilegales, juego clandestino y maniobras de blanqueo de capitales.





Las diligencias se extendieron durante varias horas y continuarán con el análisis del material incautado, mientras la justicia avanza para determinar posibles responsabilidades dentro de la organización investigada.