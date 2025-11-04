Le depositaron por error el sueldo de todos sus compañeros y se niega a devolver el dinero

INTERNACIONALES

Un trabajador de una fábrica en Khanty-Mansiysk, Rusia, está siendo demandado por su empresa por negarse a devolver más de 7 millones de rublos (87.000 dólares) que le fueron transferidos por error debido a un fallo de software.

Cuando recibió una notificación de su aplicación bancaria, Vladimir Rychagov no daba crédito a lo que veía. Además de los 46.954 rublos (581 dólares) que sabía que le correspondían como paga de vacaciones, también había recibido una megabonificación de 7.112.254 rublos (87.000 dólares), informa Odditycentral.

Entre sus compañeros corrían rumores de que la fábrica les estaba preparando una generosa paga extra tras un año próspero, pero él jamás se imaginó algo así. Sin embargo, su alegría por haberse convertido en millonario duró poco, ya que pronto empezó a recibir llamadas del departamento de contabilidad para informarle que le habían transferido los 7 millones de rublos por error y que tenía que devolverlos. Tras investigar un poco en internet, Vladimir decidió que no estaba de acuerdo.

“Tras consultar internet, descubrí que si se trataba de un error técnico, dependía de mí devolverlo, pero si era un error de facturación, estaba obligado a devolverlo”, declaró Rychagov a Canal 5. “Más tarde, supe que se trataba de un error técnico y decidí que tenía derecho a quedarme con el dinero”.

Según los documentos judiciales presentados por el empleador del hombre, el dinero estaba destinado al pago de los salarios de 34 empleados de una sucursal completamente distinta, indica Odditycentral.

Sin embargo, debido a un fallo informático, se transfirió por error a Rychagov, quien se vio obligado a devolverlo. No obstante, en su defensa, el trabajador alegó que los fondos se habían recibido a nombre de la empresa, no de una sucursal específica, y que figuraban como "salario" en la orden de pago, por lo que tenía derecho a ellos.

Vladimir Rygachov afirma que las solicitudes de su empresa para que devolviera el dinero pronto se convirtieron en amenazas, por lo que simplemente usó su nueva fortuna para comprar un coche nuevo y mudarse a otra ciudad con su familia. Mientras estaban de camino a su nuevo hogar, la fábrica presentó una demanda contra Rygachov y sus cuentas bancarias fueron congeladas, dice Odditycentral.

“Se presentó una denuncia en mi contra, alegando que estaba en connivencia con un contador y que había cometido algún tipo de fraude económico”, recordó Rychagov, y agregó que las acusaciones fueron rápidamente desestimadas por falta de pruebas.

Batalla legal

El empleador no renunció a los 7 millones de rublos, y se inició una larga batalla legal. Los tribunales de primera instancia y de apelación fallaron a favor del empleador, señalando que no se adeudaban pagos al empleado al final del período de referencia y que el pago de 7 millones de rublos no se consideraba salario. Por lo tanto, Rygachov estaba obligado a devolver los 7 millones de rublos. El obrero interpuso un recurso de casación, pero la sentencia original se mantuvo.

Pero la disputa por los 7 millones de rublos aún no ha terminado. Vladimir Rygachov apeló la decisión ante el Tribunal Supremo, donde se admitió a trámite. Él sigue considerándose con derecho al dinero que le transfirieron y no tiene intención de devolverlo, informa Odditycentral.

"Recibí un depósito de 45.000 rublos en mi cuenta bancaria por la paga de vacaciones de enero y otro de 7.112.000 rublos por el salario de diciembre", declaró Rygachov. "Ya se me abonó el salario de diciembre, y además corrían rumores de que habría una generosa paga extra, lo que indicaba que las instalaciones cerraron bien".

Los medios rusos intentaron contactar con el empleador del hombre para obtener su punto de vista, pero el director general interino de la empresa, Roman Tudachkov, se mostró muy reservado en su declaración, limitándose a decir que la empresa utilizaría todos los medios legales para resolver el asunto, indica Odditycentral.

"No haremos comentarios", dijo Tudachkov. "No hubo ningún pago extra; fue una transferencia errónea. Tenemos una orden judicial; actuamos dentro del marco legal a través de nuestro departamento jurídico. Su interpretación es extraña, pero repito, resolveremos esto por la vía legal".



