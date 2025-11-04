MAR DEL PLATA: Alumna golpeó a la directora, citaron a la madre quién llegó y trompeó nuevamente a la mujer

La violencia en la Escuela Primaria N°63, ubicada en el barrio Autódromo, volvió a encender las alarmas. A un mes de la agresión de una alumna contra la directora, el conflicto escaló aún más: esta vez, fue la madre de la estudiante quien atacó físicamente a la autoridad educativa.





Según informaron fuentes del establecimiento, tras varios intentos de mediación entre la familia de la alumna y la directora Cecilia Bonillo, la situación terminó por desbordarse este lunes. La madre ingresó al colegio, buscó a la docente y le propinó un golpe de puño en el rostro.





Bonillo ya había sido agredida previamente por la misma alumna. Además, la madre posee antecedentes de violencia verbal dentro de la institución y, en esta oportunidad, también profirió insultos hacia la autoridad escolar, llegando con intención manifiesta de causar daño físico.





El episodio generó conmoción entre el personal docente. Tras pedir ayuda, Bonillo fue asistida por colegas y trasladada de urgencia a un hospital privado de la ciudad.





La directora pasó la noche internada, presenta traumatismos en la cabeza y deberá continuar con estudios especializados en neurología durante las próximas horas para evaluar posibles secuelas.





Con intervención de la fiscalía de turno, se inició una causa de oficio para investigar los hechos y determinar responsabilidades. No se descartan nuevas medidas judiciales.





La comunidad educativa y vecinos del barrio manifestaron su preocupación ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia, en una escuela donde el clima institucional se ha vuelto alarmante.