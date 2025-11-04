Un policía mató a un motochorro que intentó asaltarlo a la salida del banco

NACIONALES

Un episodio de violencia sacudió este martes al barrio de Núñez. Un policía retirado de la Federal mató a un ladrón que intentó asaltarlo junto a un cómplice que luego escapó en moto.

Todo comenzó en pleno centro porteño, en Corrientes y Reconquista, donde un hombre fue a una financiera para retirar una suma de dinero. Lo acompañaba su amigo, un agente retirado de la Policía Federal Argentina.

Después de la operación, ambos recorrieron la ciudad sin saber que estaban siendo seguidos. Al llegar a Núñez, en la esquina de Cuba e Iberá, una moto los cruzó de manera repentina. Eran dos delincuentes que los venían “marcando” desde el Microcentro.

En medio del enfrentamiento, el agente sacó su arma reglamentaria y disparó. Uno de los ladrones cayó abatido en el lugar, mientras que su cómplice logró escapar a toda velocidad en la moto.

El policía resultó ileso y fue trasladado hasta la Comisaría Vecinal 13B. Quedó detenido por disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional, a cargo del juez Marcelo Muffatti. Mientras tanto, la investigación sigue abierta para dar con el delincuente prófugo.



