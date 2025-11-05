MADARIAGA: Anunciaron el cierre del Refugio Municipal de Animales y proteccionistas salieron al cruce con cuestionamientos

MADARIAGA

El municipio salió con un comunicado que sorprendió a todos: el Refugio Municipal de Animales suspenderá su funcionamiento dentro de los próximos 30 días, debido a la compleja situación económica que atraviesa la comuna.





Desde el Ejecutivo señalaron que la caída en la coparticipación provincial y la disminución en el pago de tasas durante los últimos meses obligan a priorizar servicios esenciales, motivo por el cual el refugio dejará de operar temporalmente.





Actualmente, 99 perros viven en el predio, donde han sido alimentados, sociabilizados y atendidos con el acompañamiento de voluntarios de la organización Provida. La Municipalidad lanzó una campaña para que los animales puedan ser adoptados y encuentren un nuevo hogar antes del cierre.





Las personas interesadas podrán acercarse de lunes a sábado a las instalaciones o comunicarse por WhatsApp al 2254-620491 para consultas y adopciones.





Además, el Municipio informó la suspensión momentánea de los turnos de castración gratuita, aunque se mantendrán los ya otorgados, medida que también impactará en el sistema de control de natalidad.





La noticia generó preocupación en distintas entidades protectoras de animales. Desde la organización Provida Madariaga criticaron la decisión y advirtieron que se pondría en riesgo la salud pública al suspender vacunaciones y esterilizaciones, especialmente en un contexto donde la sobrepoblación canina continúa siendo un problema.





Según expresaron, más de 100 perros adultos deberían conseguir adoptantes en un plazo considerado insuficiente, lo que podría derivar en situaciones de abandono.





Mientras tanto, voluntarios y vecinos comenzaron a movilizarse en redes sociales para difundir imágenes y datos de los perros en adopción, con el objetivo de evitar que queden sin contención cuando el predio cierre sus puertas.