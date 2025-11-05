Gallardo dará una conferencia de prensa y genera expectativa: ¿Renueva o anuncia su salida?

NACIONALES





Tras suspender inesperadamente la conferencia de prensa posterior a la derrota con Gimnasia, que complicó la situación de River en la tabla anual pensando en clasificar a la Copa Libertadores 2026 y desató el repudio del Monumental, Marcelo Gallardo brindará una conferencia de prensa este miércoles a las 18.

Según anunció el club, el entrenador se presentará ante los micrófonos junto al presidente electo, Stefano Di Carlo, para dar su palabra en vísperas del Superclásico contra Boca del próximo domingo.

Aún no trascendieron detalles del motivo por el que tanto Gallardo como Di Carlo llamaron a conferencia de prensa a mitad de semana, a tan solo cuatro días del partido clave en La Bombonera, donde el Millonario no tiene margen de error y debe ganar para pelear por la segunda plaza directa al certamen continental. No obstante, la expectativa en Núñez es por un anuncio importante.

La palabra del DT no solo se da en plena crisis deportiva de River, sino también en medio de las especulaciones sobre su futuro, uno de los temas que podría abordarse esta tarde en la Sala de Sesiones del Mâs Monumental, sobre todo teniendo en consideración la presencia de Di Carlo a su lado. Si bien el presente desolador del Millonario pone en duda su continuidad, sería inesperado que anunciase una salida a cuatro días del Superclásico.

¿Qué se sabe al respecto hasta el momento? No es un dato menor que Gallardo hable el día posterior a haberse reunido con el flamante presidente. Este martes, el sucesor de Jorge Brito se presentó pasado el mediodía en el predio para saludar a todos los integrantes del plantel y el cuerpo técnico en una semana muy especial. El mensaje que bajó fue de tranquilidad y apoyo absoluto.

Tras ese breve intercambio al término de la práctica, Di Carlo y Gallardo mantuvieron un cónclave privado. Si bien no se informaron los pormenores de la charla, se sabe que le manifestó su respaldo y confianza total en poder revertir este momento.

Desde el oficialismo siempre manifestaron que no imaginaban un 2026 sin Gallardo en el banco de suplentes, y el mandatario lo ratificó con su completo apoyo previo a ser electo el último sábado con un aval de los socios superior al 60%. "Obviamente el liderazgo y el CEO del área de fútbol es Marcelo Gallardo, de manera total y exclusiva", habían sido las palabras de Di Carlo al anunciar su candidatura.