GENERAL LAVALLE: Alumnos de arquitectura elaboran informes de infraestructura y desarrollo turístico

ZONALES

Un grupo de 30 estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Morón desarrollan en este fin de semana su proyecto de investigación en General Lavalle, destinado a evaluar la infraestructura local y el potencial de desarrollo de circuitos turísticos vinculados al territorio.

Meses atrás se firmó el convenio correspondiente entre el intendente Nahuel Guardia y representantes académicos de la casa de altos estudios, lo que habilitó el comienzo formal de las tareas de relevamiento y la recopilación de datos en distintos puntos del distrito.

Dos docentes universitarios, Sandra Beatriz Santachita y Silvia Vasarhelyi, y tres alumnos avanzaron en una reunión en la Casa de la Cultura con funcionarios de las áreas involucradas. Todos ellos pertenecen a la cátedra Urbanismo 3, correspondiente al quinto año de la carrera de Arquitectura.

El proyecto contempla tres ejes principales de trabajo:

Revitalización de la zona costera, especialmente en el área del puerto de General Lavalle.

Paraje Pavón, con propuestas orientadas a salud, cultura, movilidad y espacios verdes.

Desarrollo de circuitos de observación, tanto rurales como astronómicos y de aves.

Una vez finalizada la etapa de evaluación, se elaborarán durante todo el 2026 diversos informes técnicos y se presentarán los resultados y propuestas en la Casa de la Cultura.