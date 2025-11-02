PINAMAR – PRIMERO EN CNM: Asaltaron a un joven con la réplica de un arma, los atraparon al escapar y tenían droga en su poder

Un violento episodio ocurrió en la madrugada del sábado en Avenida Víctor Hugo y Avenida España, en Ostende, donde un joven de 24 años fue atacado por dos sujetos que descendieron de un vehículo Volkswagen Gol rojo y lo golpearon con un arma para robarle su teléfono celular.





La víctima, según supo CNM, recibió culatazos en el rostro y golpes en el cuerpo mientras estaba en el suelo. Tras el ataque, fue trasladado al hospital local, donde quedó en observación fuera de peligro. De manera paralela un operador del 911 recibió un llamado que advertía del asalto y pudo dar especificaciones al Centro de Monitoreo.





En cuestión de segundos identificaron el paso del auto por las cámaras y dieron detalles a patrulleros para que lo intercepten en Avenida Bunge y Libertador, donde personal policial identificó a los tres ocupantes. Dos eran hombres mayores de 25 y 18 años y viajaba con ellos una menor de 17 años.





En el interior del auto se secuestró un revólver calibre .32 con disparador roto y numeración limada, una réplica de pistola 9 mm, una manopla metálica, tres teléfonos celulares (uno perteneciente a la reciente víctima), seis envoltorios de cocaína que totalizaban 4,9 gramos y dos envoltorios de marihuana. Uno de los demorados presentaba manchas de sangre en su campera.





Por disposición de la UFID N°4, los dos hombres quedaron aprehendidos por robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, además de tenencia simple de estupefacientes. La menor fue notificada, imputada y entregada a su progenitor por decisión de la Fiscalía de Menores.





El revólver secuestrado posee numeración limada, por lo que será peritado para determinar su origen. La investigación continúa con análisis de teléfonos y ampliación de testimonios.