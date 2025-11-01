DOLORES: Batalla campal con jóvenes involucrados, destrozos y un comunicado del municipio

ZONALES





Durante la madrugada de este sábado se registraron graves disturbios en la Plaza Castelli, en pleno centro de Dolores, donde un grupo de jóvenes —en su mayoría menores de edad, además de un mayor identificado— protagonizó una pelea que derivó en daños materiales y preocupación entre los vecinos.





Si bien no se reportaron heridos de consideración, los enfrentamientos dejaron roturas en distintos sectores del espacio público y alteraron la tranquilidad nocturna de la zona. Los vecinos denunciaron ruidos, violencia entre los involucrados y un accionar descontrolado que se extendió durante varios minutos.





Ante lo ocurrido, el Municipio de Dolores emitió un comunicado oficial repudiando los hechos y remarcando que se trata de una situación “intolerable”, especialmente al tratarse de adolescentes circulando de madrugada sin supervisión adulta, generando disturbios y afectando bienes públicos.





La administración local informó que los jóvenes ya fueron identificados por las autoridades y quedaron notificados ante la Justicia. Conforme a la normativa vigente, serán los padres quienes deberán responder por los daños ocasionados, tanto civiles como administrativos.





El Municipio también exigió una mayor presencia policial durante la nocturnidad con el objetivo de prevenir situaciones similares y evitar nuevos episodios de violencia urbana.





En su mensaje, el gobierno dolorense recordó que durante los últimos dos años se impulsaron acciones desde las áreas de Juventud, Seguridad y Minoridad, además de trabajos articulados con el Poder Judicial, establecimientos educativos, clubes e instituciones religiosas, orientados a fortalecer valores de convivencia, vínculos respetuosos y responsabilidad social.





Finalmente, el comunicado apeló al compromiso comunitario: el cuidado del espacio público, el respeto hacia terceros y el acompañamiento familiar fueron señalados como pilares esenciales para sostener una ciudad ordenada y pacífica.