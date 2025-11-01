CASTELLI: Falleció un bebé de dos meses y realizaron pericias en su vivienda

Un bebé de dos meses falleció este sábado por la mañana antes de arribar al hospital local, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.





El hecho ocurrió alrededor de las 9.00 en el barrio “El Matadero”, cuando una pareja se dirigió de urgencia al nosocomio con el menor, quien lamentablemente ya no presentaba signos vitales al momento de ser recibido por el personal de guardia.





Las autoridades informaron que, pasado el mediodía, se constató oficialmente el deceso y se iniciaron las actuaciones correspondientes bajo la carátula de “Averiguación de causales de muerte”, tal como establece el protocolo judicial para este tipo de casos.





En el marco de la investigación, efectivos de la Policía Científica realizaron pericias en la vivienda ubicada en Almirante Brown al 600, con el objetivo de recolectar indicios que permitan determinar las circunstancias previas al fallecimiento.





Hasta el momento no trascendieron mayores detalles, y la causa continúa bajo análisis de la Justicia.