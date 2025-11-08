Bullrich visitará 9 de Julio para coordinar asistencia tras las inundaciones

NACIONALES

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitará este mediodía la localidad bonaerense de 9 de Julio para coordinar un operativo de asistencia a los damnificados de las inundaciones.

La agenda de la ministra incluye dos encuentros clave en la zona afectada.

La titular de la cartera de Seguridad "mantendrá una reunión con intendentes en la Municipalidad de 9 de Julio" a las 13 horas, según fuentes consultadas.

Posteriormente, a las 15, Bullrich "encabezará un encuentro con productores afectados en la Sociedad Rural de 9 de Julio", conforme a los detalles suministrados por la misma fuente oficial.

La visita se enmarca en las acciones del Gobierno nacional para brindar soporte a los damnificados de la región.