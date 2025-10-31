RUTA 11: Nuevo despiste entre San Clemente y Las Toninas deja dos heridos

ZONALES

Un nuevo despiste registrado este viernes al mediodía entre San Clemente del Tuyú y Las Toninas volvió a encender las alarmas en torno a la alta frecuencia de accidentes que se vienen produciendo sobre la Ruta 11, en el tramo correspondiente al Partido de La Costa.





El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 310, donde un Fiat Idea perdió el control por motivos que aún se investigan y terminó fuera de la calzada. Como medida preventiva, dos hombres que viajaban en el vehículo fueron trasladados al Hospital de San Clemente para su evaluación médica.





Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro, aunque no se descarta que el estado del asfalto, una distracción al volante o exceso de velocidad hayan sido factores determinantes.





Según un relevamiento realizado por Punto Uno, el mes de octubre acumuló al menos seis accidentes viales en distintos sectores del corredor costero, con diez personas trasladadas a centros de salud. Si bien no se registraron víctimas fatales, la reiteración de casos mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia y fuerzas de seguridad.





Entre los hechos recientes figuran despistes con vuelco, caídas de motociclistas y un incendio vehicular. La mayoría ocurrió durante el día y en zonas con presencia de obras o curvas pronunciadas, principalmente entre San Clemente, Las Toninas y Mar de Ajó.





Desde Bomberos y Policía Vial reiteraron las recomendaciones de seguridad: respetar los límites de velocidad, mantener distancia de frenado y circular con extrema precaución, incluso cuando la ruta parece despejada.





Aunque octubre concluyó sin víctimas fatales, la repetición de siniestros refuerza la preocupación en una de las rutas más transitadas —y consideradas de mayor riesgo— en la región.