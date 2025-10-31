MADARIAGA: La rebaja de sueldo del intendente y del gabinete será del 15%

Este viernes, en coincidencia con el último día del mes de
octubre y el cobro de los empleados municipales, el municipio emitió un
comunicado oficial en donde informa acerca de un recorte salarial del
intendente y de todos los miembros del gabinete que ocupen un cargo ejecutivo.
El mensaje evita dar un porcentaje pero CNM pudo confirmar
que la rebaja será del 15%.
“Se realizará una reducción temporal en los sueldos del
Intendente y su gabinete como muestra de compromiso ante el esfuerzo que la
situación requiere”, señaló el mensaje difundido esta mañana a medios y
ciudadanía.
Desde inicios de la semana y, ante medidas similares en
otros distritos, el intendente evaluaba tomar este tipo de definición para
profundizar el mensaje de austeridad en plena crisis.
