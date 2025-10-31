Home Ads Home Ads
MADARIAGA

MADARIAGA: La rebaja de sueldo del intendente y del gabinete será del 15%

cnm octubre 31, 2025

Este viernes, en coincidencia con el último día del mes de octubre y el cobro de los empleados municipales, el municipio emitió un comunicado oficial en donde informa acerca de un recorte salarial del intendente y de todos los miembros del gabinete que ocupen un cargo ejecutivo.

 

El mensaje evita dar un porcentaje pero CNM pudo confirmar que la rebaja será del 15%.

 

“Se realizará una reducción temporal en los sueldos del Intendente y su gabinete como muestra de compromiso ante el esfuerzo que la situación requiere”, señaló el mensaje difundido esta mañana a medios y ciudadanía.

 

Desde inicios de la semana y, ante medidas similares en otros distritos, el intendente evaluaba tomar este tipo de definición para profundizar el mensaje de austeridad en plena crisis.


