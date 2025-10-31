Este sábado se realizará una jornada de concientización por el Mes del Cáncer de Mama en el Parque de la Estación

Este sábado 1 de noviembre, desde las 10:00 horas, se llevará a cabo en el Parque de la Estación “Raúl Alfonsín” una jornada especial de concientización en el marco del Mes del Cáncer de Mama, actividad que dará cierre a la campaña “Octubre Rosa” en General Madariaga.





El encuentro, organizado por la Fundación Donde Quiero Estar en conjunto con la Municipalidad, incluirá charlas a cargo del oncólogo Dr. Damián Tabares y la ginecóloga y obstetra del Hospital Municipal, Dra. Romina Ritcher. Además, habrá testimonios de ex pacientes oncológicos, una caminata simbólica y la presentación de una banda en vivo.





Los organizadores invitan a los vecinos a participar llevando alguna prenda o accesorio de color rosa como símbolo de apoyo, y colaborar con un alimento no perecedero para donar.





La jornada forma parte del cierre de una serie de acciones desarrolladas durante octubre, entre ellas la intervención artística de la sala oncológica del Hospital y la colocación de cartelería informativa en distintos puntos estratégicos de la ciudad. El objetivo es reforzar la importancia de la detección temprana, el acompañamiento comunitario y la sensibilización frente a esta enfermedad.