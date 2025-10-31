MAR DEL PLATA: Detienen a un joven en Güemes y secuestran inhibidores de señal usados para robar vehículos

ZONALES

Un joven de 25 años fue detenido este viernes en la zona comercial de Güemes luego de ser sorprendido cuando intentaba sustraer pertenencias de un vehículo estacionado. Durante el procedimiento, la policía secuestró tres equipos inhibidores de señal, utilizados comúnmente para bloquear cierres centralizados y alarmas.





La intervención se produjo en el marco del Operativo de Prevención de Salideras Bancarias, cuando personal del Gabinete de Robos a Comercios de la DDI Mar del Plata observó un Renault Sandero gris sin patentes sobre la calle Peña, entre Olavarría y Güemes. Dos hombres descendieron del rodado con actitud nerviosa, mirando constantemente hacia los alrededores, lo que llamó la atención de los efectivos.





Minutos después, tras dar la vuelta a la manzana, los uniformados constataron que ambos sujetos ingresaban coordinadamente a un Ford Focus estacionado. Al impartir la voz de alto, uno de ellos intentó darse a la fuga en el Sandero, maniobra durante la cual habría intentado atropellar al personal policial. El otro fue reducido en el lugar.





Con apoyo de la Comisaría 9na, el vehículo utilizado para escapar fue encontrado abandonado en Quintana y Olavarría. En su interior se incautaron tres inhibidores de señal, dos teléfonos celulares, ocho juegos de llaves, dos pares de guantes, cuatro destornilladores y cintas de papel usadas para envolver fajos de dinero.





Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien ordenó la aprehensión del sospechoso y su traslado a la Unidad Penal Nº 44, además del secuestro de todos los elementos.





Durante el operativo, se presentó una víctima que denunció que su camioneta Volkswagen Amarok había sido vulnerada mediante inhibición, y que le habían robado llaves de su domicilio. Otro hombre de 79 años también se identificó como damnificado.





La policía informó que el Sandero está registrado a nombre de una mujer domiciliada en Córdoba. Las investigaciones continúan para determinar si los detenidos integran una banda dedicada a este tipo de robos y para identificar a posibles nuevas víctimas.