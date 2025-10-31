LA COSTA: Refuerzan los operativos de prevención vial ante el inicio de la pretemporada de verano 2025-2026

ZONALES





Con el incremento del movimiento turístico, el comienzo de los viajes de egresados y la realización de distintos eventos particulares, el área de Tránsito de la Municipalidad de La Costa puso en marcha una serie de operativos preventivos de cara a la pretemporada con el objetivo de fortalecer los controles y la seguridad vial en todo el distrito.





Las acciones abarcan pruebas de alcoholemia preventiva, verificación de documentación de vehículos de transporte —tanto de colectivos de línea y larga distancia como unidades privadas que trasladan contingentes o grupos estudiantiles— y fiscalización a clubes sociales y deportivos que movilizan a sus jugadores en transportes particulares. En todos los casos, se busca garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y las habilitaciones correspondientes.





El responsable del área, Luciano Graña, destacó:

“Parece increíble lo rápido que pasó el año, pero ya estamos trabajando para brindar tranquilidad a las familias de los estudiantes que egresan y realizan viajes o excursiones turísticas. Afortunadamente, las alcoholemias realizadas a lo largo del Partido arrojaron resultados negativos”.





De esta manera, el área de Tránsito profundiza su compromiso con la prevención y la seguridad vial, priorizando el bienestar de vecinos y visitantes en la antesala de una nueva temporada estival.