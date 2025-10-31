Madariaga solicitó la actualización del listado de beneficiarios del Pase Libre Multimodal

MADARIAGA





La Coordinación del Área de Discapacidad de la Municipalidad de General Madariaga elevó una solicitud formal a la Dirección Provincial de Transporte, encabezada por la Licenciada Sibila Botti, para actualizar el listado de beneficiarios del Pase Libre Multimodal, el cual permanece pendiente desde hace varios meses.





El Pase Libre Multimodal (PLM) es una credencial emitida por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires que permite acceder de manera gratuita al transporte público a aquellas personas que acrediten su condición de beneficiarias, como personas con discapacidad, trasplantados y pacientes en lista de espera de trasplante.





La petición municipal apunta a renovar la base de datos luego de que, durante el mes de agosto, la intervención de un efector externo generara una falta de información relacionada con los registros de entrega efectuados por el área local de Discapacidad.





Según informaron fuentes municipales, el nuevo listado fue confeccionado en base a criterios técnicos y sociales, y ya se encuentra disponible para su revisión por parte de la Dirección Provincial.





La iniciativa se suma a las acciones impulsadas por el Área de Discapacidad para fortalecer la inclusión, garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos en la región y asegurar que el beneficio continúe otorgándose de manera justa y eficiente.