Villa Gesell presentó su temporada de verano en Córdoba capital

ZONALES





Villa Gesell llevó adelante este jueves la presentación oficial de su temporada de verano en la ciudad de Córdoba, en un encuentro dirigido a agencias de viaje, operadores turísticos, periodistas, medios especializados e influencers del sector, con el objetivo de difundir las novedades y atractivos que el destino ofrecerá durante los meses estivales.





La propuesta incluyó un espacio de intercambio distendido donde los asistentes pudieron interiorizarse sobre las alternativas turísticas de Villa Gesell, Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas, bajo el lema promocional “Gesell… es otra historia”. Durante la jornada se detallaron las principales acciones previstas para el verano, así como nuevas experiencias vinculadas a la naturaleza, la gastronomía y la agenda cultural. También se realizaron sorteos de estadías y se entregaron obsequios aportados por prestadores locales.





La presentación en Córdoba se enmarca en una gira nacional impulsada por la Secretaría de Turismo de Villa Gesell, que continuará en Rosario y en otros puntos estratégicos del país, con el propósito de reforzar la promoción del destino en mercados emisores clave.





Además, Villa Gesell participará este viernes y sábado del 64º Workshop y la 2° edición del Mercado de Viajes organizados por la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes (ACAV), actividad que permitirá fortalecer el vínculo con operadores turísticos y agencias de distintas provincias. La agenda promocional seguirá durante el fin de semana en la Feria de Turismo de Rosario, abierta al público general, mientras que el lunes se realizará una presentación exclusiva en el Bar VIP Rosario, el restaurante asociado a Lionel Messi.





“Este tipo de acciones nos permiten llegar con una propuesta renovada, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado para seguir posicionando a Villa Gesell entre los destinos preferidos del país”, señaló Emiliano Felice, secretario de Turismo, Cultura, Educación y Deportes del municipio.