Quién es Meri Deal, la nueva conquista de Franco Colapinto

Durante el último fin de semana, Franco Colapinto fue visto muy cerca de Meri Deal, cantante uruguaya de la banda Toco para vos, en el VIP de un boliche en México. Según contaron en LAM (América), ambos compartieron una noche de fiesta junto a Bizarrap y otros amigos, después de la carrera del domingo.

Qué pasó entre Franco Colapinto y Meri Deal





Pepe Ochoa, panelista del programa, aseguró que entre el piloto y la artista hubo un evidente coqueteo. “Ella logró acceder al VIP y enseguida se los vio conversando muy cerca. Después, él aceleró y terminaron a los besos”, relató entre risas. El periodista agregó que Colapinto y Deal permanecieron juntos toda la noche y se retiraron abrazados del lugar. “Hay una foto donde él la abraza desde atrás”, contó mientras mostraban las imágenes en vivo.

Según se puede ver en redes sociales, el piloto argentino y la cantante uruguaya ya se siguen en Instagram. Aunque ninguno de los dos habló públicamente del vínculo, las imágenes difundidas generaron curiosidad entre los seguidores.

Quién es Meri Deal





Meri Deal nació en Montevideo, Uruguay, y desde muy chica supo que su camino estaría ligado a la música. Antes de comenzar su carrera solista, integró Toco para vos, la banda de cumbia pop que alcanzó gran popularidad en Argentina con giras, shows multitudinarios y millones de reproducciones en plataformas digitales.





En 2023 lanzó su primer álbum como solista, Amores náufragos, un trabajo que, según explicó, le permitió transformar sus emociones en canciones: “Escribo para sacar las penas afuera, para hacer catarsis con lo que me duele y me alegra”. Con letras que evocan al mar y la naturaleza, Meri mostró una faceta más íntima y sensible de su arte.

Actualmente vive en México y tiene 28 años, donde continúa su desarrollo profesional y explora nuevos horizontes.

Además, Meri es prima de Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2024. “Es lindo tener a alguien de la familia en la tele, en un espacio tan visible”, dijo en una entrevista. Ese lazo familiar agrega un componente mediático que explica el interés que genera cada una de sus apariciones.