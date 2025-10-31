MAR DEL PLATA: Ratas invadieron cuatro juzgados y se comieron expedientes y un budín

ZONALES





Una insólita y preocupante situación fue denunciada por trabajadores judiciales que se desempeñan en dependencias del Fuero Civil y Comercial de Mar del Plata, luego de detectar la presencia de roedores dentro de al menos cuatro juzgados ubicados en el edificio de calle Brown 1771. Según manifestaron, los animales habrían provocado daños en documentos oficiales e incluso consumido alimentos dentro del lugar.





Las áreas afectadas corresponden a los Juzgados Civiles y Comerciales N° 10, 11, 12 y 13, donde se concentra una importante cantidad de expedientes y documentación en trámite. Empleados consultados señalaron que la situación lleva varios días y que se suma a reiterados reclamos por deficiencias de higiene, mantenimiento e infraestructura, condiciones que —según remarcan— permanecen sin solución.





“La presencia de ratas impide a veces retirar expedientes en el sector de mesa de entradas”, comentó un trabajador afectado por la problemática, quien describió la situación como “incómoda y riesgosa” para el normal desempeño de las tareas diarias. Otro empleado aseguró que los roedores “están al acecho” e ingresan a sectores donde los abogados consultan expedientes, lo que ha generado preocupación y malestar entre profesionales y usuarios del servicio de justicia.





Según relataron, varios expedientes presentaban señales de mordeduras en el papel, lo que motivó las primeras sospechas. Incluso afirmaron que los roedores llegaron a consumir un budín que había sido dejado en un sector de trabajo, lo cual reforzó la percepción de que la infestación podría requerir una intervención urgente.





A pesar de las denuncias internas, la actividad judicial no fue suspendida en ninguno de los juzgados afectados. Mientras tanto, empleados procuran reorganizar documentación y manipular material sensible con mayor precaución, a fin de evitar daños adicionales. La presencia de roedores también habría sido detectada en el edificio de la Asesoría Pericial, ubicado frente al inmueble principal.





Trabajadores consultados sostienen que se trata de un problema estructural que, lejos de ser aislado, se repite periódicamente en distintos inmuebles utilizados por el Poder Judicial en la ciudad. En ese marco, reclaman medidas de higiene más robustas, control de plagas y obras de mantenimiento que permitan prevenir nuevos daños a documentación oficial y garantizar condiciones sanitarias adecuadas.





Hasta el momento, no hubo información oficial acerca de posibles intervenciones desde áreas administrativas o de infraestructura. Sin embargo, quienes trabajan en el edificio aguardan una pronta respuesta para evitar una escalada del problema y preservar el resguardo de expedientes, algunos de ellos vinculados a trámites urgentes o sensibles para los ciudadanos.