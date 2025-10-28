Mar del Plata: robó un caniche, lo quiso vender por Marketplace y terminó preso

ZONALES

Un hombre robó un caniche mini toy, intentó venderlo por en un sitio de compra venta online y fue detenido por la Policía. El insólito episodio ocurrió en el barrio Villa Primera de Mar del Plata.

Durante la mañana de este lunes, un delincuente se llevó a “Aquiles” de su casa, ubicada en Victoriano Montes al 100. Su dueño, amargado por la pérdida, empezó a buscarlo por todos lados para recuperarlo y así fue como, horas más tarde, lo encontró publicado en Marketplace.

De acuerdo con la información publicada por el portal marplatense 0223, el hombre, de 35 años, se cruzó con la oferta en la plataforma y se dio cuenta enseguida de que el perro publicado era Aquiles, su caniche mini toy. Sin dudarlo, hizo la denuncia en la comisaria.

Los agentes montaron un operativo que les permitió recuperar al animal. Se encontraron con el “vendedor” en Plaza Colón, pusieron a Aquiles al resguardo y detuvieron al sospechoso.

El hombre, de 46 años, fue trasladado hacía una dependencia policial y luego fue puesto a disposición de la Justicia. Por el hecho, se inició una causa y el sospechoso fue acusado del delito de encubrimiento.

El caso quedó a cargo del fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale, quien ordenó que el imputado sea trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde permanece alojado. Este martes está citado para declarar en Tribunales.