GENERAL GUIDO: Los funcionarios se reducen el sueldo y gastos para poder pagar salarios

ZONALES

El Municipio de General Guido informó una serie de medidas orientadas a ajustar gastos y reorganizar recursos con el fin de asegurar la continuidad de los servicios esenciales, en un contexto económico nacional que describen como adverso.

Según detallaron en un comunicado oficial, la administración local atraviesa un escenario condicionado por políticas de reducción del gasto a nivel nacional. Frente a ello, se estableció “adoptar medidas de priorización de recursos con el objetivo de asegurar el pago íntegro y en tiempo de los haberes municipales, así como el sostenimiento de los servicios básicos”.

Para cumplir con esa premisa, se implementará un recorte en las horas extras del personal, un análisis exhaustivo de los gastos generales y, como gesto político, una disminución del 10% en los salarios del intendente, los funcionarios del Departamento Ejecutivo y los cargos de ley. Desde el gobierno comunal destacaron que “Es una muestra de compromiso ante el esfuerzo que la situación demanda”.

El mensaje oficial remarca que, previamente, mientras el panorama económico lo permitió, la gestión “acompañó a los trabajadores con aumentos salariales periódicos, bonificaciones y el pago regular de horas extras, reafirmando el compromiso con la estabilidad económica del personal municipal”.

Con este paquete de medidas, el Ejecutivo busca mantener la prestación de los servicios esenciales para la comunidad, preservando al mismo tiempo el cumplimiento de las obligaciones salariales.