GENERAL GUIDO: Los funcionarios se reducen el sueldo y gastos para poder pagar salarios

El Municipio de General Guido informó una serie de medidas
orientadas a ajustar gastos y reorganizar recursos con el fin de asegurar la continuidad
de los servicios esenciales, en un contexto económico nacional que describen
como adverso.
Según detallaron en un comunicado oficial, la administración
local atraviesa un escenario condicionado por políticas de reducción del gasto
a nivel nacional. Frente a ello, se estableció “adoptar medidas de priorización
de recursos con el objetivo de asegurar el pago íntegro y en tiempo de los
haberes municipales, así como el sostenimiento de los servicios básicos”.
Para cumplir con esa premisa, se implementará un recorte en
las horas extras del personal, un análisis exhaustivo de los gastos generales
y, como gesto político, una disminución del 10% en los salarios del intendente,
los funcionarios del Departamento Ejecutivo y los cargos de ley. Desde el gobierno
comunal destacaron que “Es una muestra de compromiso ante el esfuerzo que la
situación demanda”.
El mensaje oficial remarca que, previamente, mientras el
panorama económico lo permitió, la gestión “acompañó a los trabajadores con
aumentos salariales periódicos, bonificaciones y el pago regular de horas
extras, reafirmando el compromiso con la estabilidad económica del personal
municipal”.
Con este paquete de medidas, el Ejecutivo busca mantener la
prestación de los servicios esenciales para la comunidad, preservando al mismo
tiempo el cumplimiento de las obligaciones salariales.
