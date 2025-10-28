El gato le salvó la vida al despertarlo durante el incendio de su casa

Un hombre de Rosario se salvó de milagro en el incendio de su casa gracias a la mordida de su gato, que lo despertó justo a tiempo antes de que las llamas consumieran por completo la vivienda ubicada en Rouillón al 1900.
El dueño de la casa, de nombre César, contó que al principio
pensó que el animal solo lo estaba molestando, pero en realidad el gato había
percibido algo extraño.
“Me salvó el gato que me mordió. Yo estaba durmiendo, el
monóxido de carbono ya me estaba por dormir del todo. Cuando me muerde, miro
para arriba y ya estaba todo el fuego cayendo del techo”, relató César en
diálogo con el programa Telenoche Rosario (El Tres).
Según explicó, el incendio se inició en el techo, donde
había material de tergopol que ardió rápidamente y generó un fuego
incontrolable. “Perdimos todo, absolutamente todo. El fuego agarró el techo y
no quedó nada”, dijo el dueño de la vivienda.
El vecino también destacó la solidaridad del barrio: “Quiero
agradecer a todos los vecinos, los que conozco y los que no. Si no fuera por
ellos, el fuego habría avanzado más. Antes de que llegaran los bomberos, ya
habían apagado casi el 80% del incendio”, contó.
Dos mascotas murieron durante el siniestro. “Los bomberos
lograron reanimar a una de las perritas, pero no pudieron salvar al resto. Incluso
ellos se emocionaron, lloraban por los animales”, relató el damnificado.
La vivienda quedó completamente destruida. En el lugar
funcionaba un comercio en la parte delantera y atrás vivían un matrimonio y sus
dos nenas.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes