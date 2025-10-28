Gustavo Sáenz responsabilizó a Cristina Kirchner por el resultado de las elecciones: dijo que puso candidatos “a dedo” y que intervino los PJ de Salta, Jujuy y Misiones

NACIONALES





El resultado de las elecciones legislativas nacionales sigue teniendo repercusiones políticas y este lunes fue el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien aportó su cuota, al responsabilizar a Cristina Kirchner de las derrotas del PJ en su provincia, Jujuy y Misiones. En específico, la acusó de elegir "a dedo" los candidatos provenientes de La Cámpora.

"Sra. Cristina, usted intervino los PJ de Salta, Jujuy y Misiones para poner a dedo candidatos de La Cámpora que sean funcionales a usted y a su hijo. El PJ no es una pyme familiar. Por una vez en la vida, hágase cargo de algo. Lo que pasó el domingo en el país es su responsabilidad y el terror de muchos argentinos de que vuelva", comenzó el mensaje del gobernador en su cuenta de X.

Y continuó: "Ya tuvo su oportunidad; deje que la historia la juzgue. Siga bailando tranquila en su balcón y devuélvales los PJ intervenidos a sus legítimas autoridades".

De esta manera, Saénz salió a apuntar a la expresidenta luego de conocerse los resultados electorales nacionales, que mostraron triunfos de La Libertad Avanza (LLA) en Salta, Jujuy y Misiones, como en la mayoría de las provincias.

"Sus candidatos hicieron la peor elección de la historia en estas tres provincias", remarcó Sáenz junto a un video.

Estas declaraciones de Sáenz se dieron en medio de la erupción de la interna del PJ y su fragmentación, ya que en su provincia su espacio compitió con Fuerza Patria, con Juan Manuel Urtubey a la cabeza, y el Partido de la Victoria, con Sergio Leavy.

"La provincia necesita una mirada federal real, que nos devuelva el protagonismo que merecemos", consideró.

El balance de Gustavo Sáenz del resultado de las elecciones





El gobernador destacó el desempeño de "Primero los salteños" por afirmarse como segunda fuerza legislativa. Bernardo Biella obtuvo el 33,35% de los votos y terminó detrás de la libertaria Gabriela Flores (38,36%).

“Salta demostró que Salta tiene voz propia y que no se deja arrastrar por la grieta nacional”, dijo Sáenz.

Al profundizar su análisis, el gobernador reconoció que “el pueblo quiere un gobierno que escuche, que haga y que no se quede en las discusiones estériles”.

“Seguiremos trabajando con todos, sin importar el color político, porque el pueblo nos pidió unidad y gestión”, añadió Sáenz, quien semanas atrás había ido a reclamarle al Gobierno nacional por obras de infraestructura, en una protesta en la Plaza de Mayo.

A raíz de su exposición ante las cámaras de televisión, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo salieron a su encuentro y lo invitaron a dialogar a la Casa Rosada.