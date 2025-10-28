Gustavo Sáenz responsabilizó a Cristina Kirchner por el resultado de las elecciones: dijo que puso candidatos “a dedo” y que intervino los PJ de Salta, Jujuy y Misiones

El resultado de las elecciones legislativas nacionales sigue
teniendo repercusiones políticas y este lunes fue el gobernador de Salta,
Gustavo Sáenz, quien aportó su cuota, al responsabilizar a Cristina Kirchner de
las derrotas del PJ en su provincia, Jujuy y Misiones. En específico, la acusó
de elegir "a dedo" los candidatos provenientes de La Cámpora.
"Sra. Cristina, usted intervino los PJ de Salta, Jujuy
y Misiones para poner a dedo candidatos de La Cámpora que sean funcionales a
usted y a su hijo. El PJ no es una pyme familiar. Por una vez en la vida,
hágase cargo de algo. Lo que pasó el domingo en el país es su responsabilidad y
el terror de muchos argentinos de que vuelva", comenzó el mensaje del
gobernador en su cuenta de X.
Y continuó: "Ya tuvo su oportunidad; deje que la
historia la juzgue. Siga bailando tranquila en su balcón y devuélvales los PJ
intervenidos a sus legítimas autoridades".
De esta manera, Saénz salió a apuntar a la expresidenta
luego de conocerse los resultados electorales nacionales, que mostraron
triunfos de La Libertad Avanza (LLA) en Salta, Jujuy y Misiones, como en la
mayoría de las provincias.
"Sus candidatos hicieron la peor elección de la
historia en estas tres provincias", remarcó Sáenz junto a un video.
Estas declaraciones de Sáenz se dieron en medio de la
erupción de la interna del PJ y su fragmentación, ya que en su provincia su
espacio compitió con Fuerza Patria, con Juan Manuel Urtubey a la cabeza, y el
Partido de la Victoria, con Sergio Leavy.
"La provincia necesita una mirada federal real, que nos
devuelva el protagonismo que merecemos", consideró.
El balance de Gustavo Sáenz del resultado de las elecciones
El gobernador destacó el desempeño de "Primero los
salteños" por afirmarse como segunda fuerza legislativa. Bernardo Biella
obtuvo el 33,35% de los votos y terminó detrás de la libertaria Gabriela Flores
(38,36%).
“Salta demostró que Salta tiene voz propia y que no se deja
arrastrar por la grieta nacional”, dijo Sáenz.
Al profundizar su análisis, el gobernador reconoció que “el
pueblo quiere un gobierno que escuche, que haga y que no se quede en las
discusiones estériles”.
“Seguiremos trabajando con todos, sin importar el color
político, porque el pueblo nos pidió unidad y gestión”, añadió Sáenz, quien
semanas atrás había ido a reclamarle al Gobierno nacional por obras de
infraestructura, en una protesta en la Plaza de Mayo.
A raíz de su exposición ante las cámaras de televisión, el
jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo
salieron a su encuentro y lo invitaron a dialogar a la Casa Rosada.
