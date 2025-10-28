Comienza el juicio por el caso Cecilia Strzyzowski, que conmocionó al país e impactó en la política chaqueña

El juicio por jurados por el crimen de Cecilia Strzyzowski
comenzará este martes, a las 7.30, en Resistencia. Serán juzgados Emerenciano
Sena, su esposa, Marcela Acuña, y César Sena, hijo de la pareja, todos
integrantes de un grupo piquetero que fue aliado del exgobernador de Chaco
Jorge Capitanich. La acusación que pesa sobre los tres principales apuntados
puede derivar en penas de prisión perpetua. César Sena (que era la pareja de
Cecilia) está acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por
haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor; sus
padres serán juzgados por el mismo delito, pero en carácter de partícipes
primarios. Cuatro colaboradores de los Sena deberán afrontar el proceso
judicial por encubrimiento agravado, con una pena máxima es de seis años de
prisión.
El asesinato de Strzyzowski se produjo el 2 de junio de 2023,
conmocionó al país y tuvo impacto en la política de Chaco por el alineamiento
de los sospechosos con Capitanich, que seis meses después cayó en las
elecciones provinciales ante el actual gobernador, el radical Leandro Zdero.
Emerenciano Sena y Marcela Acuña eran candidatos a diputado
provincial y a intendenta de Resistencia en boletas aliadas al Frente Chaqueño,
el espacio provincial que Capitanich lidera. Por iniciativa del por entonces
oficialismo provincial, ambos fueron bajados de sus candidaturas en las PASO de
2023, cuando quedaron involucrados en el crimen. También eran candidatos y
fueron apartados en ese momento dos de los cuatro acusados de encubridores del
crimen (José Gustavo Obregón, a diputado provincial, y Fabiana González, a
concejala).
La Justicia chaqueña agendó 18 audiencias (cuatro en octubre
y 14 en noviembre), a celebrarse de lunes a viernes, la última de ellas el 20
de noviembre. En la audiencia de mañana, desde las 7.30, se comenzará con la
selección del jurado. Concurrirán 180 preseleccionados y otra porción se
acercará el miércoles. Según calculó una fuente judicial consultada por LA
NACION, la elección del jurado, de 12 integrantes, llevaría dos jornadas, por
lo que el juicio en sí se iniciaría el jueves. Desde el 27 de mayo, se llevaron
adelante audiencias preliminares.
El juicio por jurados estará a cargo de la jueza técnica
Dolly Fernández. La audiencia de mañana será en el entro de Convenciones Gala,
de Resistencia (una vez seleccionado el jurado, se trasladará al auditorio del
Centro de Estudios Judiciales).
Según la hipótesis del equipo fiscal que investigó el caso,
integrado por Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Juan Martín Bogado,
Emerenciano Sena y Marcela Acuña se ausentaron “de manera deliberada” de su
domicilio en Resistencia para crear “un ambiente seguro y propicio para que su
hijo, Cesar Mario Alejandro Sena, lleve a cabo el homicidio” de Strzyzowski,
que se había casado y luego divorciado de él. El papel de los acusados de
encubrimiento, según el requerimiento de elevación a juicio oral, fue ayudar al
acusado del asesinato para descartar el cuerpo de la víctima, incinerarlo y
destruir evidencias.
Gloria Romero, la madre de Cecilia, estará presente en la
sala de audiencias. Por seguridad, se mudó a la Patagonia, pero viajará a
Resistencia para estar en el juicio. Su abogado será Gustavo Briend. También
como querellante estará representado el gobierno chaqueño, con Juan Ignacio
Díaz y Sonia Valenzuela por la Subsecretaria de Género y Diversidad.
La abogada de César Sena es Gabriela Tomjlenovic; a
Emerenciano Sena lo representan Ricardo Osuna y Nicolás Boniardi Cabra; la
defensora oficial Celeste Ojeda patrocina a Acuña y a Griselda Reynoso (una de
las acusadas por encubrimiento agravado); González y Obregón comparten abogada,
Elena Puente, y la defensa de Gustavo Melgarejo (otro acusado de encubrimiento
agravado) está a cargo de Mónica Sánchez.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes