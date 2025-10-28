Comienza el juicio por el caso Cecilia Strzyzowski, que conmocionó al país e impactó en la política chaqueña

NACIONALES

El juicio por jurados por el crimen de Cecilia Strzyzowski comenzará este martes, a las 7.30, en Resistencia. Serán juzgados Emerenciano Sena, su esposa, Marcela Acuña, y César Sena, hijo de la pareja, todos integrantes de un grupo piquetero que fue aliado del exgobernador de Chaco Jorge Capitanich. La acusación que pesa sobre los tres principales apuntados puede derivar en penas de prisión perpetua. César Sena (que era la pareja de Cecilia) está acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor; sus padres serán juzgados por el mismo delito, pero en carácter de partícipes primarios. Cuatro colaboradores de los Sena deberán afrontar el proceso judicial por encubrimiento agravado, con una pena máxima es de seis años de prisión.

El asesinato de Strzyzowski se produjo el 2 de junio de 2023, conmocionó al país y tuvo impacto en la política de Chaco por el alineamiento de los sospechosos con Capitanich, que seis meses después cayó en las elecciones provinciales ante el actual gobernador, el radical Leandro Zdero.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña eran candidatos a diputado provincial y a intendenta de Resistencia en boletas aliadas al Frente Chaqueño, el espacio provincial que Capitanich lidera. Por iniciativa del por entonces oficialismo provincial, ambos fueron bajados de sus candidaturas en las PASO de 2023, cuando quedaron involucrados en el crimen. También eran candidatos y fueron apartados en ese momento dos de los cuatro acusados de encubridores del crimen (José Gustavo Obregón, a diputado provincial, y Fabiana González, a concejala).

La Justicia chaqueña agendó 18 audiencias (cuatro en octubre y 14 en noviembre), a celebrarse de lunes a viernes, la última de ellas el 20 de noviembre. En la audiencia de mañana, desde las 7.30, se comenzará con la selección del jurado. Concurrirán 180 preseleccionados y otra porción se acercará el miércoles. Según calculó una fuente judicial consultada por LA NACION, la elección del jurado, de 12 integrantes, llevaría dos jornadas, por lo que el juicio en sí se iniciaría el jueves. Desde el 27 de mayo, se llevaron adelante audiencias preliminares.

El juicio por jurados estará a cargo de la jueza técnica Dolly Fernández. La audiencia de mañana será en el entro de Convenciones Gala, de Resistencia (una vez seleccionado el jurado, se trasladará al auditorio del Centro de Estudios Judiciales).





Según la hipótesis del equipo fiscal que investigó el caso, integrado por Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Juan Martín Bogado, Emerenciano Sena y Marcela Acuña se ausentaron “de manera deliberada” de su domicilio en Resistencia para crear “un ambiente seguro y propicio para que su hijo, Cesar Mario Alejandro Sena, lleve a cabo el homicidio” de Strzyzowski, que se había casado y luego divorciado de él. El papel de los acusados de encubrimiento, según el requerimiento de elevación a juicio oral, fue ayudar al acusado del asesinato para descartar el cuerpo de la víctima, incinerarlo y destruir evidencias.

Gloria Romero, la madre de Cecilia, estará presente en la sala de audiencias. Por seguridad, se mudó a la Patagonia, pero viajará a Resistencia para estar en el juicio. Su abogado será Gustavo Briend. También como querellante estará representado el gobierno chaqueño, con Juan Ignacio Díaz y Sonia Valenzuela por la Subsecretaria de Género y Diversidad.

La abogada de César Sena es Gabriela Tomjlenovic; a Emerenciano Sena lo representan Ricardo Osuna y Nicolás Boniardi Cabra; la defensora oficial Celeste Ojeda patrocina a Acuña y a Griselda Reynoso (una de las acusadas por encubrimiento agravado); González y Obregón comparten abogada, Elena Puente, y la defensa de Gustavo Melgarejo (otro acusado de encubrimiento agravado) está a cargo de Mónica Sánchez.