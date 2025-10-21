MADARIAGA: Realizaron 4 allanamientos por venta de drogas, uno de ellos dio positivo y hay un demorado

Personal policial, junto con la fiscalía antidrogas que
dirige Guillermo Vernetti, realizaron esta mañana cuatro procedimientos en
distintas viviendas de Madariaga con el fin de dar con puntos de acopio o venta
de estupefacientes.
Según informaron a CNM, la causa tenía a dos sospechosos:
uno de ellos mencionado por venta de marihuana y el restante por venta de
cocaína.
En un domicilio de Calle 35 y 8 se encontraron cogollos de
marihuana y se procedió a la aprehensión de un individuo quien mañana deberá
declarar ante la justicia.
Las restantes tres direcciones de las zonas de 45 y 12,
Belgrano y Tuyú y 22 y 119 no se encontraron sustancias prohibidas por lo que
simplemente se notificó a los ocupantes acerca de la investigación en curso que
ya data de poco más de un año.
