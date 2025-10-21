MADARIAGA: Realizaron 4 allanamientos por venta de drogas, uno de ellos dio positivo y hay un demorado

MADARIAGA





Personal policial, junto con la fiscalía antidrogas que dirige Guillermo Vernetti, realizaron esta mañana cuatro procedimientos en distintas viviendas de Madariaga con el fin de dar con puntos de acopio o venta de estupefacientes.

Según informaron a CNM, la causa tenía a dos sospechosos: uno de ellos mencionado por venta de marihuana y el restante por venta de cocaína.

En un domicilio de Calle 35 y 8 se encontraron cogollos de marihuana y se procedió a la aprehensión de un individuo quien mañana deberá declarar ante la justicia.

Las restantes tres direcciones de las zonas de 45 y 12, Belgrano y Tuyú y 22 y 119 no se encontraron sustancias prohibidas por lo que simplemente se notificó a los ocupantes acerca de la investigación en curso que ya data de poco más de un año.