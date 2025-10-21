Ignacio Espíndola protagonizó un fuerte accidente en Toay: “Estoy agradecido, el auto salvó mi vida”

ZONALES





El piloto marplatense Ignacio Espíndola sufrió un espectacular accidente el sábado 19 de octubre de 2025 durante la primera serie de la Clase 1 del Turismo Pista en el Autódromo de Toay, La Pampa. Pese a la violencia del vuelco, el corredor fue atendido en el lugar y horas después recibió el alta médica.





Según el testimonio del propio Espíndola, el siniestro se produjo cuando su Fiat Uno perdió el control al tomar un piano en una curva: “Se me cruzó el auto mal a la derecha, agarré el piano tratando de sacarlo y… en el piano tomó vuelo y empezamos a volcar, di dos vueltas y se me empezaron a cerrar los ojos por la hinchazón de los párpados”. El piloto aseguró que estuvo consciente durante todo el accidente y que intentó colaborar para salir del habitáculo: “Sentí todo, estuve consciente en todo momento, traté de ayudar en lo que pude para que me saquen del auto”.





El parte oficial de la categoría confirmó que, a pesar del fuerte impacto, Espíndola sufrió únicamente golpes y contusiones. Fue asistido de inmediato por el equipo médico del circuito y, tras los primeros controles, se le permitió regresar a Mar del Plata para iniciar su recuperación.





Visiblemente conmovido, el piloto agradeció el apoyo recibido: “Agradecido con toda la gente que me mandó mensajes por la preocupación, estamos bien… Agradecido con toda la gente de la categoría por el respeto, por el trato, los médicos llegaron enseguida”. También tuvo palabras para su equipo por los daños materiales: “Disculparme al equipo porque se rompió un auto, funcionaba a la perfección y nada, trabajaremos fuerte para recuperarnos y poder estar presente lo que queda”.





El episodio volvió a poner la atención sobre los llamados “pianos” de las curvas —salientes o rebajes que pueden elevar un auto cuando un piloto intenta neutralizarlos— y sobre la necesidad de mantener protocolos de seguridad y rescate eficientes. En este caso, el rápido accionar del personal de rescate y los sistemas de contención del auto fueron determinantes para que el accidente no tuviera consecuencias más graves.





En diálogo con Radio Brisas Motor, Espíndola resaltó la eficacia de las medidas de seguridad del vehículo: “El auto respondió de la mejor manera. Estoy agradecido porque todas las medidas de seguridad funcionaron a la perfección.” El piloto presentó dolores musculares y golpes en brazos y hombros, producto de la violencia del vuelco y de la acción de los cinturones de seguridad.





De regreso en Mar del Plata, el corredor inició el proceso de rehabilitación y no descartó volver a competir antes de fin de año: “Esto es más fuerte que nosotros. Si llego a tener la posibilidad de correr en La Plata, vamos a hacer lo posible por estar”. Espíndola destacó además el apoyo recibido de su familia, del equipo técnico y de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC).





La situación deportiva también quedó en primer plano: Espíndola había partido como poleman para la fecha, lo que aumentó las expectativas en su entorno. Ahora, la prioridad es la recuperación física y la reconstrucción del auto para intentar regresar al certamen en las próximas competencias.