La Cámara Nacional Electoral le ordenó al Gobierno que publique los resultados por provincia

La Cámara Nacional Electoral (CNE) le ordenó al Gobierno que
los resultados provisorios de las elecciones legislativas nacionales del 26 de
octubre se publiquen por provincias y no de forma global, como anticipó TN. El
fallo fue dispuesto por unanimidad, firmado por los jueces del Tribunal, Daniel
Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera.
El pedido a la Justicia fue del Partido Justicialista, la
Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente de Izquierda. Surgió luego del simulacro
del fin de semana de la Dirección Nacional Electoral (DINE), en el que por
primera vez se unificó el resultado por alianzas políticas en vez de mostrar
los datos por provincias.
La Cámara mencionó que “los artículos 156 y 158 del Código
Electoral Nacional expresamente disponen que, para la elección de Senadores y
Diputados nacionales –respectivamente- las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires ‘se considerarán […] como distritos electorales’“.
La resolución planteó que “en el mismo sentido, las
agrupaciones políticas (partidos, alianzas y confederaciones) que postulan las
candidaturas en un distrito son entidades con reconocimiento jurídico político
para cada jurisdicción, que pueden o no tener afinidad, identidad u homónimos
con agrupaciones que participan en los demás distritos".
Destacó que se acuerdo a la Constitución Nacional y la
legislación electoral aplicable “no hay margen de interpretación alguno que
permita llevar adelante un escrutinio global de todo el territorio nacional,
como el previsto para la elección presidencial".
Mencionó que “los resultados para cada categoría de cargo se
computan necesariamente por cada uno de los distritos electorales en los que se
divide el territorio nacional, y por lo tanto, del mismo modo deben ser
publicados los resultados provisorios por la Dirección Nacional
Electoral".
El fallo mantiene el criterio histórico de las legislativas
donde el recuento se hace por distritos, porque los escaños de diputados y
senadores se asignan según los votos obtenidos en cada provincia.
El sábado la DINE incluyó una “consolidación de votos a
nivel nacional” bajo un mismo criterio de alianzas, una modalidad inédita para
una elección legislativa que generó el rechazo de la oposición. Desde el
peronismo atribuyeron a la medida a un intento del Gobierno de proyectar un
eventual triunfo nacional del oficialismo libertario.
Las claves de los reclamos de la oposición por el cambio en los anuncios de los resultados de las elecciones legislativas
Fuerza Patria planteó en su presentación que “los resultados
deben informarse distrito por distrito, sin acumular” y que la metodología
propuesta por el Gobierno “excede las responsabilidades de la Dirección
Nacional Electoral”. Consideraron que “la consolidación de un resultado
nacional es incorrecta y cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es
arbitrario".
La Libertad Avanza fue la única alianza que se presentó bajo
el mismo sello en todo el país para las legislativas y sumaría los votos de los
24 distritos. Mientras que el resto de las fuerzas políticas integra diferentes
frentes. Como el peronismo con el que busca polarizar el presidente Javier
Milei.
En el PJ creen que LLA busca mostrar una “imagen
tergiversada del resultado real, para el mercado y para (el presidente de
Estados Unidos) Donald Trump“, incluso si las fuerzas provinciales vinculadas a
Fuerza Patria obtienen buenos resultados en sus distritos. Sostienen que el
Gobierno busca proyectar una imagen de triunfo nacional y dejar para el
peronismo una lectura fragmentada que pueda interpretarse como derrota.
