MADARIAGA: Denunció el faltante de elementos de su casa y sospecha de su ex pareja

Una hombre de 51 años, vecina de General Madariaga, denunció el faltante de diversos elementos del interior de su vivienda y manifestó sus sospechas hacia su ex pareja, con quien había mantenido una relación que finalizó hace cuatro meses.





Según la información que recabó CNM, el vínculo había concluido en buenos términos, y acordaron que la mujer continuara ingresando al domicilio para realizar tareas de limpieza. Sin embargo, en los últimos días el denunciante advirtió la ausencia de electrodomésticos y otros objetos personales, por lo que se comunicó con su ex pareja para solicitar la devolución de los bienes, sin obtener una respuesta favorable.





La víctima pidió la restitución de los elementos faltantes, y por eso radicó la denuncia que, en principio, recayó en el Juzgado de Paz por infracción a la Ley 26.485.



