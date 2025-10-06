El ataque de Milei en 2023 a Santilli, que ahora podría encabezar su lista: “No hay nadie que no diga que es un corrupto”

NACIONALES





El archivo de las redes sociales suele poner en situaciones incómodas al presidente Javier Milei, usuario intensivo de esas plataformas. El último ejemplo es un mensaje incendiario de 2023 contra Diego Santilli, el dirigente de Pro que ahora podría quedar al frente de la boleta bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) a partir de la renuncia de José Luis Espert.

En un largo mensaje, del 5 de julio de aquel año, Milei describió a Santilli como “el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos”. Y acusó: “El tipo que dice abiertamente que vive de ‘su negocios’ (SIC) y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto”.

El texto sigue así: “Es el que se pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires”.

Al ataque a Santilli lo enmarcó en su narrativa contra “la casta”, central en su estrategia electoral. En ese entonces todavía no habían ocurrido las PASO. Milei era precandidato presidencial por LLA y Santilli competía por la gobernación en la interna del Pro, contra el entonces bullrichista Néstor Grindetti. Espert estaba en la lista larretista, como candidato a senador por Buenos Aires.

“Al sindicato de periodistas ensobrados por Larreta y Massa me vas a decir que los conocés bien, pero yo te digo que no. No se salva casi ninguno. Todos cobran pauta en sus medios, en sus sitios web, o directamente en sobres de papel madera. Por eso dedican horas y horas a hablar de mi, levantar denuncias falsas, y acusaciones esotéricas. Porque no pueden hablar de sus jefes y saben que si soy gobierno se les acaba el curro”, escribió Milei en el mismo tuit.

Y dijo que “la política argentina es un pantano de corrupción, delincuencia, y vínculos con el crimen organizado, manejada por los mismos de siempre hace décadas. Son todos multimillonarios mientras los argentinos son cada vez mas pobres. Nosotros somos el primer espacio político que viene a cambiar de cuajo esta situación”.

Santilli perdió la interna y no llegó a competir en las elecciones generales. Cuando Milei ganó la presidencia, fue de los dirigentes del Pro que más impulsó el acercamiento al Gobierno. Impulsó junto a Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro la alianza electoral con LLA en la provincia y finalmente quedó tercero en la lista de diputados nacionales.

Ahora, con la renuncia de Espert, quedaría al frente de la boleta en aplicación de la normativa vigente, que dispone reemplazar al candidato saliente con alguien de su mismo género. De todos modos, la decisión quedará en manos de la justicia federal.

Giro discursivo





Este domingo, en conversación con Luis Majul en LN+, Milei reconoció a su nuevo cabeza de lista: “Tengo la mejor de las opiniones de Diego Santilli”.

Como pasó en tantas oportunidades, no hizo alusiones a las opiniones tan extremas del pasado.

En otro tuit de aquel lejano 2023, Milei sentenció: “Larreta-Santilli se pretenden mostrar como gestores idóneos de la cosa pública, lo que, dado el nivel de dirigismo que recitan y muestran en sugestión, son un verdadero peligro. ¿Imaginan comunistas eficientes? En lugar de matar a 150M de personas habrían matado a más de 300M”.

El 14 de mayo de 2023, en una entrevista en LN+, Milei aludió duramente a Santilli. “Yo no tengo la culpa si juntos por el cargo tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro. Estaba en Capital, lo pasaron a provincia. La gente se da cuenta cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política”.

Es la misma época en la que Milei acusaba a Bullrich de “montonera asesina” que “ponía bombas en jardines de infantes”. Después de las generales de octubre terminaron juntos y la designó ministra de Seguridad.

Bullrich y Santilli, paradójicamente, encabezan las listas de la provincia y la ciudad de La Libertad Avanza apenas dos años después de esos ataques de Milei.