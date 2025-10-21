Atacaron a balazos a un policía bonaerense en Ciudad Jardín y se encuentra grave: “Le vaciaron el cargador”

Un efectivo de la Policía Bonaerense fue baleado este lunes por la noche en la localidad de Ciudad Jardín, y ahora se encuentra internado en grave estado.
El hecho se produjo alrededor de las 21:15 en la calle Solís
al 6700 de la localidad de Ciudad Jardín El Libertador, en el partido de
General San Martín.
Según detalló el portal La Realidad Online, el efectivo fue
identificado como el oficial Héctor Gallarda, perteneciente a la Fuerza Barrial
de Aproximación (FBA), quien recibió un impacto de bala a la altura de la axila
derecha.
El uniformado fue trasladado de urgencia por personal de
Bomberos de la unidad 19 hacia el hospital Boccalandro, donde permanece
internado en grave estado tras ser intervenido quirúrgicamente.
Según indicaron fuentes policiales citadas por la agencia
Noticias Argentinas, en el llamado al 911 un testigo señaló que "le
vaciaron el cargador" a Gallarda. Se desconoce el motivo del ataque por el
momento, o si fue un intento de robo.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes