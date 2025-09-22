VILLA GESELL: Se incendió una casa y murió un joven junto a su hijo de 5 años

ZONALES





Durante la madrugada, un incendio afectó una vivienda precaria en la zona de Paseo 101 y Avenida 27. Alrededor de las 04:00, tres dotaciones de bomberos voluntarios acudieron al lugar, encontrándose con el siniestro totalmente generalizado.





Dos personas lograron escapar: una mujer y su hija, quienes fueron trasladadas al hospital municipal. Lamentablemente, dentro del inmueble se encontraron sin vida un hombre y un niño.





Tras extinguir el fuego, la policía continúa trabajando en el lugar para esclarecer lo ocurrido.



