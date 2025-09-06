VILLA GESELL: Le ofrecieron descuentos de Día y la estafaron en más de 1 millón de pesos

ZONALES

Una jubilada de Villa Gesell fue víctima de una estafa telefónica que le provocó la pérdida de más de un millón de pesos, según los datos que recopiló CNM, tras caer en el engaño de delincuentes que se hicieron pasar por representantes de un supermercado.





El hecho afectó a Elda T., de 66 años, viuda y residente en la intersección de Paseo 108 y Avenida 28. Según su denuncia, en la tarde de ayer recibió un llamado por WhatsApp supuestamente proveniente de la cadena Día %, en el que le ofrecían un descuento especial para jubilados.





Con un tono convincente, los estafadores le indicaron que debía seguir una serie de pasos para activar el beneficio. Sin embargo, mientras realizaba las instrucciones, la mujer advirtió que alguien estaba tomando el control de su teléfono de forma remota, por lo que cortó la comunicación.





Al intentar revisar sus cuentas, descubrió que desde su aplicación de Mercado Pago faltaban $500.000, y que desde su cuenta DNI del Banco Provincia habían sustraído $550.000, dinero que fue transferido a una cuenta a nombre de Diego Daniel Alejandro Vargas.





La víctima radicó la denuncia en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 de Villa Gesell, desde donde se investiga el caso.





Las autoridades reiteraron la advertencia a la comunidad para no brindar datos personales ni realizar pasos indicados por desconocidos, especialmente cuando se trata de llamados o mensajes que prometen beneficios económicos. También recordaron que las empresas y bancos no solicitan validaciones ni contraseñas por teléfono o redes sociales.