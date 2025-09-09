Una mujer murió tras chocar su auto en un cruce contra una camioneta

Un viejo Fiat Duna y una camioneta chocaron en un cruce y como saldo perdió la vida una mujer que viajaba de acompañante en el vehículo menor.

El hecho tuvo lugar en carril Buenos Vecinos y su intersección con calle Lillo en el departamento Guaymallén. Testigos llamaron al 911 luego de escuchar el estruendo que causó el impacto.

A los pocos minutos arribó un móvil de la Policía de Mendoza que dio participación a una ambulancia del SEC, Servicio de Emergencias Coordinado y a bomberos voluntarios del Cuartel Central.

Cuando los profesionales llegaron visualizaron que adentro del Fiat había quedado aprisionado el cuerpo de la mujer y cuando la asistieron solo pudieron constatar que ya se encontraba sin vida.

También arribó personal de Policía Científica, quienes realizaron las tareas de rigor para determinar responsabilidades en el impacto.

El Ministerio Público Fiscal dio precisas instrucciones para derivar los restos de la mujer al Cuerpo Médico Forense para los exámenes que ordena el protocolo judicial.




