Una formación del Tren Roca embistió a un micro de Tienda León: Hay 12 heridos

NACIONALES

Momentos de extrema tensión se vivieron en la localidad bonaerense de Ezeiza, en donde un tren de la línea Roca embistió en la mañana de este jueves a un micro con pasajeros que cruzaba un paso a nivel. De forma milagrosa, el siniestro no terminó en una tragedia. El servicio del ferrocarril circula de manera limitada hasta Monte Grande.

Todo ocurrió a las 6 de la mañana, cuando una formación del Tren Roca se dirigía hacia Plaza Constitución y chocó contra una combi en el paso a nivel de la calle Pravaz. De acuerdo con las primeras informaciones, 12 pasajeros sufrieron heridas leves por el impacto. Afortunadamente, no habría heridos de gravedad por el siniestro.

La unidad de transporte privado pertenece a la empresa Tienda León y como consecuencia del siniestro, el servicio ferroviario funciona ahora de forma limitada entre Constitución y Monte Grande hasta que los bomberos puedan retirar el vehículo impactado y se realicen las pericias correspondientes.

Si bien aún no se informó un tiempo estimado de normalización, se recomienda a los pasajeros prever demoras y buscar alternativas de transporte. Por otra parte, Bomberos de la zona constataron que la formación había embestido al micro y que los pasajeros ya se encontraban sobre la vereda, por lo que no fue necesario realizar un operativo de rescate.

Los heridos recibieron asistencia de ambulancias del SAME, mientras que los brigadistas desplegaron un operativo de prevención. “Eran más crisis de nervios, heridos leves producto del golpe. Ninguno que revista gravedad”, señalaron.