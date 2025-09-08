Un preso presentó un habeas corpus para jugar a la play dentro de la cárcel

NACIONALES





Un preso presentó un recurso de habeas corpus después de que no le permitieran ingresar una consola de play station para videojuegos a la cárcel.

El insólito hecho ocurrió en la Unidad Penal N°5 del Servicio Penitenciario Federal, en General Roca, provincia de Río Negro, donde el personal de la División de Seguridad Interna le impidió el ingreso del aparato, enviado por sus familiares.

Las autoridades se basaron en que el interno había protagonizado varios conflictos con otros presos, por lo que le informaron que no iba a recibir el dispositivo hasta que mejorara su conducta dentro del penal. Sin embargo, en vez de comprender la decisión, recurrió a la Justicia.

De acuerdo con la información publicada por el portal LM Neuquén, la presentación ya recorrió un juzgado federal de la región y llegó hasta la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad. En ambas instancias le negaron la solicitud.

Después de analizar la presentación en los últimos días, los jueces le recordaron al interno que el habeas corpus es un recurso que se utiliza para situaciones en las que ocurre un agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención.

En este contexto fue que los magistrados consideraron que la decisión de las autoridades del Servicio Penitenciario no implicaba ningún perjuicio para la salud ni para los derechos del detenido. No se descarta que en las próximas horas el recluso recurra a su defensa para plantear la posibilidad de llevar adelante un nuevo reclamo, aunque jurídicamente parecería improbable que su petición pueda prosperar.

Por lo pronto, el preso continuará transitando sus días en el interior del penal realizando las mismas actividades que vino haciendo hasta el momento, hablando de lo relacionado al esparcimiento, sin la incorporación de la PlayStation que tanto anhelaba sumar a su rutina para hacer más llevadera su estadía en prisión. Tampoco se descarta que el recluso tome la decisión de protestar por fuera de la vía legal.