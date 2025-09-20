Un conductor murió tras caer 200 metros por un barranco

NACIONALES





Un trágico accidente sucedió en la zona de Altas Cumbres, en la provincia de Córdoba. Un hombre de 42 años, identificado como Marcelo Rubén Dorao, oriundo de la capital cordobesa, perdió la vida luego de que el auto que conducía se precipitara por un barranco de casi 200 metros de profundidad.

Todo ocurrió durante este viernes a la madrugada en la ruta provincial E-34, a la altura del kilómetro 26, cerca del paraje Río de Los Sauces. El vehículo fue encontrado completamente destrozado en el fondo del precipicio.

La víctima viajaba en dirección hacia Traslasierra cuando, por causas que aún se investigan, se despistó de la ruta.

Los primeros en advertir la tragedia fueron efectivos de la Dirección General de la Policía Caminera, quienes observaron sobre el asfalto restos de ripio y marcas de frenadas, además de un guardarraíl destruido a pocos metros del lugar. Estos indicios alertaron a las autoridades sobre la posibilidad de un siniestro de gran envergadura.

De inmediato, se activó un operativo de emergencia con la participación de Bomberos, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).

Los rescatistas iniciaron el descenso por el barranco para buscar a la víctima y el vehículo. A unos 50 metros de la ruta, en un sector de difícil acceso, encontraron el cuerpo sin vida del conductor. Según las primeras hipótesis de los investigadores, el hombre habría sido despedido del auto durante la caída.

El automóvil, que continuó su descenso hasta el fondo del acantilado, quedó destrozado debido a la violencia del impacto.

El cuerpo de la víctima fue removido del lugar, donde personal de Policía Judicial realizó las pericias para determinar las causas exactas del accidente.

Si bien las condiciones climáticas eran óptimas al momento de la tragedia, lo que descarta factores externos como la lluvia o la niebla, las autoridades continúan investigando para esclarecer qué llevó al conductor a perder el control y precipitarse por el barranco.



