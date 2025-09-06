Home Ads Home Ads
ZONALES

SAN BERNARDO: Una camioneta embistió los surtidores de una estación de servicio y el conductor estaba bajo los efectos del alcohol

cnm septiembre 06, 2025

La madrugada de este sábado en San Bernardo estuvo marcada por un violento episodio que pudo terminar en tragedia. Cerca de las 4 de la mañana, una camioneta Ford Ranger perdió el control e impactó de lleno contra los surtidores de la estación de servicio Puma, ubicada en la intersección de Tucumán y Strobel.


Dentro del vehículo viajaban dos hombres en evidente estado de ebriedad. A pesar de la magnitud del choque, resultaron ilesos, aunque fueron detenidos y trasladados a la comisaría local por personal policial.


El violento impacto provocó roturas importantes en la estructura de la estación y generó un peligroso derrame de combustible, lo que obligó a una intervención inmediata para evitar un incendio.


En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de San Bernardo, Patrulla Municipal y efectivos de la Policía Bonaerense, quienes aseguraron la zona y procedieron a cerrar el perímetro para prevenir riesgos mientras se realizaban las tareas de limpieza y control.


La secuencia, que fue registrada por las cámaras de seguridad del lugar y por testigos ocasionales, rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando indignación entre los vecinos y renovando el debate sobre la conducción bajo los efectos del alcohol y las sanciones que deberían aplicarse para este tipo de conductas irresponsables.


Con datos de FM La Marea


