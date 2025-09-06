SAN BERNARDO: Una camioneta embistió los surtidores de una estación de servicio y el conductor estaba bajo los efectos del alcohol

ZONALES

La madrugada de este sábado en San Bernardo estuvo marcada por un violento episodio que pudo terminar en tragedia. Cerca de las 4 de la mañana, una camioneta Ford Ranger perdió el control e impactó de lleno contra los surtidores de la estación de servicio Puma, ubicada en la intersección de Tucumán y Strobel.





Dentro del vehículo viajaban dos hombres en evidente estado de ebriedad. A pesar de la magnitud del choque, resultaron ilesos, aunque fueron detenidos y trasladados a la comisaría local por personal policial.





El violento impacto provocó roturas importantes en la estructura de la estación y generó un peligroso derrame de combustible, lo que obligó a una intervención inmediata para evitar un incendio.





En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de San Bernardo, Patrulla Municipal y efectivos de la Policía Bonaerense, quienes aseguraron la zona y procedieron a cerrar el perímetro para prevenir riesgos mientras se realizaban las tareas de limpieza y control.





La secuencia, que fue registrada por las cámaras de seguridad del lugar y por testigos ocasionales, rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando indignación entre los vecinos y renovando el debate sobre la conducción bajo los efectos del alcohol y las sanciones que deberían aplicarse para este tipo de conductas irresponsables.





Con datos de FM La Marea