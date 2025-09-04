Rosaria Verissimo presenta su libro: "Alimentación consciente: de la cocina tradicional a la holística y natural"

MADARIAGA

Rosaria hace 40 años que es naturista y 35 que vive en Madariaga. Junto a su hijo, en pandemia y desde Europa, donde habían “quedado varados” brindaron dos talleres virtuales de alimentación consciente que luego dieron vida a este libro.

El lector encontrará respuestas a distintas preguntas tales como: ¿Querés cambiar hábitos alimentarios y no sabes por dónde empezar? ¿Sientes un llamado inevitable de cambio? ¿Has intentado hacerlo muchas veces y has fracasado? ¿Relacionas tu alimentación con tus emociones? ¿Pretendés hacer un cambio radical que no tenga que ver con la moda?, entre otras tantas.

Acerca de su autora:

Rosaria comenzó su camino holístico a los nueve años, desde entonces se ha dedicado al estudio de diversas ciencias y técnicas.

Es profesora de yoga, terapeuta floral, técnica en alimentación natural y desde 1991 sintetiza su propio sistema floral “Elixires florales Verissimo”. Además desde el año 90 es directora del centro Holístico, Caminos Centro Integral.

Ha viajado por el mundo para especializarse en distintos temas y ha dado charlas, conferencias y talleres por distintas partes y, el sábado 6 de septiembre llega a la Casa de la Cultura para presentar su libro.