Milei recibe en la Quinta de Olivos a los candidatos nacionales y jefes de campaña de todo el país

NACIONALES





Este jueves, Javier Milei encabezará una jornada extensa en la Quinta de Olivos, enfocada en las elecciones nacionales de octubre. A las 11, el Presidente se verá con los dos primeros candidatos a diputados nacionales de cada provincia; y a las 15 tendrá un encuentro con los jefes de campaña de las 24 provincias.

El primer encuentro, que reunirá en total a 48 candidatos, buscará dejar una foto con el jefe de Estado. De esta manera, se le dará oficialmente inicio a la campaña electoral.

A ese encuentro se sumarán las ocho cabezas de listas bonaerenses que ya competieron en los comicios locales de Buenos Aires, el 7 de septiembre. Ellos son Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Oscar Liberman, Guillermo Montenegro, Francisco Adorni y Alejandro Speroni.

De ellos, solo Montenegro (de la Quinta Sección) y Liberman (de la Sexta) lograron ganarle a la opción de Fuerza Patria.

Tras este evento, por la tarde, Milei se verá con los dirigentes de La Libertad Avanza que lideran la campaña en las 24 provincias. Entre ellos figurará Sebastián Pareja, el presidente de LLA en PBA.

uno de los objetivos de estos encuentros es que el Presidente les comunique a los diputados y a los jefes de campaña las bases de su programa económico y político.

También se pondrá especial énfasis en la discursiva que los libertarios deberán fomentar entre la militancia. Entre los conceptos más destacados figura el que el propio Milei expresó en el discurso de presentación del Presupuesto 2026: “Lo peor ya pasó”.

Además, en los últimos días La Libertad Avanza demostró un cambio de slogan para las elecciones de octubre. Los funcionarios dejaron de utilizar “kirchnerismo nunca más” -tras la derrota en PBA- y comenzaron a usar una frase que el jefe de Estado también publicó en sus redes sociales: "No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Tras su agenda en Olivos, Milei viajará el viernes hacia Córdoba, para realizar un acto. Será en la Avenida Poeta Lugones y Armando Roldán, a las 18.