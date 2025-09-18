Milei recibe en la Quinta de Olivos a los candidatos nacionales y jefes de campaña de todo el país

Este jueves, Javier Milei encabezará una jornada extensa en
la Quinta de Olivos, enfocada en las elecciones nacionales de octubre. A las
11, el Presidente se verá con los dos primeros candidatos a diputados
nacionales de cada provincia; y a las 15 tendrá un encuentro con los jefes de
campaña de las 24 provincias.
El primer encuentro, que reunirá en total a 48 candidatos,
buscará dejar una foto con el jefe de Estado. De esta manera, se le dará
oficialmente inicio a la campaña electoral.
A ese encuentro se sumarán las ocho cabezas de listas
bonaerenses que ya competieron en los comicios locales de Buenos Aires, el 7 de
septiembre. Ellos son Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko,
Gonzalo Cabezas, Oscar Liberman, Guillermo Montenegro, Francisco Adorni y
Alejandro Speroni.
De ellos, solo Montenegro (de la Quinta Sección) y Liberman
(de la Sexta) lograron ganarle a la opción de Fuerza Patria.
Tras este evento, por la tarde, Milei se verá con los
dirigentes de La Libertad Avanza que lideran la campaña en las 24 provincias.
Entre ellos figurará Sebastián Pareja, el presidente de LLA en PBA.
uno de los objetivos de estos encuentros es que el
Presidente les comunique a los diputados y a los jefes de campaña las bases de
su programa económico y político.
También se pondrá especial énfasis en la discursiva que los
libertarios deberán fomentar entre la militancia. Entre los conceptos más
destacados figura el que el propio Milei expresó en el discurso de presentación
del Presupuesto 2026: “Lo peor ya pasó”.
Además, en los últimos días La Libertad Avanza demostró un
cambio de slogan para las elecciones de octubre. Los funcionarios dejaron de
utilizar “kirchnerismo nunca más” -tras la derrota en PBA- y comenzaron a usar
una frase que el jefe de Estado también publicó en sus redes sociales: "No
aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina
retrocede”.
Tras su agenda en Olivos, Milei viajará el viernes hacia
Córdoba, para realizar un acto. Será en la Avenida Poeta Lugones y Armando
Roldán, a las 18.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
