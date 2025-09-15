Milei encabeza una nueva reunión de la mesa política para ordenar la campaña rumbo a octubre

NACIONALES

El presidente Javier Milei encabeza este lunes una nueva reunión de la mesa política con el objetivo de ordenar la estrategia de campaña rumbo a las elecciones de octubre, tras una semana marcada por la tensión interna luego de la derrota del oficialismo en las legislativas bonaerenses.





El encuentro se desarrolla desde las 9.30 en Casa Rosada y cuenta con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.





Durante los últimos días, Milei buscó calmar las diferencias entre su hermana Karina y Caputo, y resolvió avanzar con un esquema de trabajo conjunto para la organización de la campaña nacional. Los estrategas libertarios ya diseñan cambios en la comunicación y en el eslogan para el 26 de octubre, tras las críticas internas a la consigna “Kirchnerismo Nunca Más”, vinculada al informe de la Conadep de 1984.





El oficialismo apunta ahora a centrar la campaña en los indicadores macroeconómicos de la gestión y en la comparación con las cifras de 2023 del gobierno de Alberto Fernández.





Además de la reunión política, la agenda de Milei incluye la jura del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, prevista para las 11.30. Por la tarde, a las 17, grabará una cadena nacional en la que explicará los detalles del Presupuesto 2026, que prevé partidas similares a las de 2025 con una indexación por inflación y la aplicación de una “regla fiscal” para blindar el superávit. El martes viajará a Paraguay para reunirse con el mandatario Santiago Peña.





Reunión de la mesa bonaerense





En paralelo, también está prevista para este lunes a las 12 una nueva reunión de la mesa política bonaerense en la Casa Rosada. Participarán Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro, Karina Milei, Ramón Lanús, Santiago Caputo, José Luis Espert y Maximiliano Bondarenko.





La estrategia en la provincia de Buenos Aires adoptará un formato distinto al territorial utilizado previamente. Pese a las críticas internas, Pareja fue ratificado como jefe de campaña en PBA, rol en el que había puesto su renuncia a disposición, pero que le fue rechazada por los hermanos Milei.





Fuentes oficiales admitieron que hubo espacio para la autocrítica. Reconocieron haber subestimado el aparato del PJ, no haber logrado movilizar al electorado y haber descuidado la comunicación del sentido de los esfuerzos del Gobierno. El compromiso, señalaron, es revisar la estrategia y mejorar el desempeño de cara a octubre.