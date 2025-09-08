MADARIAGA: Ximena Laturraga celebró la victoria de SOMOS y destacó el "trabajo colectivo"

MADARIAGA





Ximena Laturraga fue la gran protagonista de la noche electoral en General Madariaga. Al frente de la lista de Somos, el espacio que lidera el intendente Esteban Santoro, se impuso con 5.106 votos y aseguró su lugar en el Concejo Deliberante, consolidando la racha ininterrumpida de triunfos que el oficialismo mantiene desde 2013.

En un comité radical colmado de militantes y vecinos, Laturraga expresó su emoción al ver “este Comité lleno de gente” y agradeció a todos los madariaguenses que confiaron “en la mejor gestión que ha tenido Madariaga, la gestión que transformó la ciudad”. Reconoció el esfuerzo de cada persona que trabajó durante la campaña y tuvo un agradecimiento especial para su familia, a quienes definió como su pilar fundamental.

En medio de aplausos y ovaciones, hizo una mención particular a su jefe de campaña, a quien calificó como una persona clave que trabajó “codo a codo” para que los candidatos pudieran llevar adelante la propuesta electoral. “Claramente éramos la mejor opción”, afirmó, dedicando también unas palabras de reconocimiento a Esteban Santoro por “marcar un gran camino” para la ciudad.

El festejo estuvo marcado por un clima de alegría y orgullo militante, con cantos, banderas y un entusiasmo que se prolongó hasta la medianoche. El resultado no solo reafirma la fuerza de Somos en el Concejo, sino que también fortalece el liderazgo de Santoro, que contará con 7 bancas propias a partir de diciembre.

En la misma elección, La Libertad Avanza debutó en el escenario local con 2.439 votos, logrando que Gonzalo Rivero acceda a una banca, mientras que Fuerza Patria obtuvo 3.018 votos y retuvo sus dos escaños. En el Consejo Escolar, la victoria fue total para el oficialismo, que colocará a María Alsina, Ricardo Nader y Andrea Blanco.

Así, la jornada dejó como saldo un nuevo capítulo en la supremacía santorista y la llegada de Ximena Laturraga al Concejo, respaldada por una amplia mayoría y por el reconocimiento de quienes ven en ella la continuidad de una gestión que, según sus propias palabras, “ha transformado Madariaga”.