Elecciones 2025: la Junta electoral definió que los resultados provisorios estarán disponibles desde las 21

ZONALES

La Junta electoral de la provincia resolvió que los primeros resultados provisorios de las elecciones se difundirán desde las 21. La normativa también prevé que los datos podrán hacerse públicos antes si se alcanza el 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral.

Según detalló el organismo, la información se dará a conocer en el Centro de Difusión habilitado por el Poder Ejecutivo bonaerense, en un sitio web oficial y en otros canales que se establezcan. El acceso a ese espacio estará restringido a acreditados, como medios de comunicación y representantes partidarios.

La disposición determinó, además, que el Ministerio de Gobierno bonaerense será responsable del diseño, la organización y el procesamiento del escrutinio provisorio. La Junta Electoral, en tanto, tendrá a su cargo el escrutinio definitivo que comenzará el 13 de septiembre a las 8 y se llevará a cabo en el Pasaje Dardo Rocha.