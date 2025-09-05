El rechazo del veto a la ley de Emergencia en Discapacidad dejó sin aliados en el Congreso a Javier Milei

La radiografía del resultado en el Senado de la sesión de
este miércoles mostró que, una vez más, las fuerzas políticas del Congreso se
asociaron para ponerle límites a Javier Milei, quien había vetado la ley de
Emergencia en Discapacidad, impulsada por el diputado de Daniel Arroyo (Unión
por la Patria).
Los bloques aliados del oficialismo -como el PRO, la UCR y
algunas fuerzas provinciales- no solo votaron en contra de la decisión del
Presidente (por 63 votos afirmativos y solo siete negativos) sino que, además,
lo fundamentaron con fuertes críticas en el recinto.
El resultado también reflejó el acompañamiento de los
gobernadores provinciales a la decisión de los senadores nucleados en los
diferentes bloques de la oposición.
“El veto me dejó atónito: nos piden que señalemos recursos
cuando hace dos años que no presentan Presupuesto -dijo el senador radical
Maximiliano Abad-. No hay contradicción entre cuidar las cuentas públicas y
garantizar derechos básicos. Esta ley es un paso clave para que las personas
con discapacidad tengan la calidad de vida que merecen”.
Mientras que la legisladora Natalia Gadano, del bloque Por
Santa Cruz, consideró que “no se puede vetar la dignidad, la inclusión y los
derechos de las personas con discapacidad”. Y agregó: “¿De qué sirve un país
con cuentas ordenadas si está hecho de ciudadanos abandonados? Gobernar no es
excluir. Señor Presidente, gobierne para todos los argentinos”.
De acuerdo al artículo 83 de la Constitución Nacional, tras
la aprobación nuevamente por parte de Diputados y el Senado por dos tercios de
los votos, el paso que sigue es que el Gobierno promulgue la ley de Emergencia
en Discapacidad. Incluso el senador santacruceño José María Carambia le dejó
una advertencia a Milei en su discurso: “Si usted no cumple esta ley, seré el
primero en presentar un juicio político”.
El último rechazo a un veto presidencial: 22 años atrás
En marzo de 2003 el Congreso le dio la espalda al Gobierno
del entonces presidente Eduardo Duhalde rechazando el veto a la ley Azucarera.
La Cámara de Diputados, por 189 votos, insistió con la sanción del proyecto
protección a la industria azucarera frente a la importación, impulsado por los
senadores del PJ Marcelo López Arias y Guillermo Jenefes.
Las claves de la ley de Emergencia en Discapacidad
La ley prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las
pensiones no contributivas por discapacidad. También el fortalecimiento de los
prestadores, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un
régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de
intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes
y de las deudas emergentes de planes caducos.
Además, establece la emergencia por un año, habilitando
nuevas altas de la pensión por discapacidad. Dispone un refuerzo en las
pensiones no contributivas por invalidez, elevándolas al 70% del haber mínimo
jubilatorio. Dictamina que dichas pensiones serán compatibles con empleos
formales, siempre que los ingresos no superarán los dos salarios mínimos.
La pensión no contributiva por invalidez/discapacidad
actualmente es de $220.013,76, sin contar el bono de $70.000. La norma habilita
nuevas altas de la pensión por discapacidad, lo que implicaría un costo total
que oscila entre 0,28% del PBI a 0,51% del PBI.
