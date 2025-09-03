El Ministerio de Seguridad bonaerense advierte “graves riesgos” en el cierre de campaña de Milei en Moreno

En un informe reservado dirigido a la Casa Militar, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires alertó sobre “graves riesgos” en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA), previsto para este miércoles a las 17 en el Club Villa Ángela, localidad de Trujui, Moreno, con la presencia del presidente Javier Milei.





El documento, firmado por el ministro Javier Alonso, señala que en los alrededores hay “pilas de escombros” y calles de tierra con mejorado que “facilitan elementos para arrojar en casi todos los sectores cercanos al evento”. También advierte que el predio —una cancha de fútbol de un club barrial— “carece de infraestructura mínima para un evento masivo de cerca de 10.000 personas” y presenta sectores anegados, iluminación deficiente y un alambrado precario.





El informe menciona la falta de vías de evacuación seguras para la comitiva presidencial, la inutilización de una calle clave por inundación y pozos, y la previsión de la llegada de “100 micros con militantes”, lo que podría generar un fuerte congestionamiento vehicular. Además, habrá un solo acceso para asistentes y autoridades, dificultando el control de ingresos.





Como aspecto favorable, el ministerio resalta que en la zona hay pocas construcciones en altura, lo que reduce riesgos para la seguridad.





Pese a las advertencias, el gobierno bonaerense confirmó que dispondrá un operativo con ocho unidades antidisturbios de Infantería, tres grupos de Restablecimiento del Orden Público, motos, equipos de respuesta rápida, efectivos uniformados, seguridad en vallados, y personal para cortes y desvíos de tránsito.





Desde la Casa Rosada y LLA ratificaron que el acto se realizará como estaba previsto.