Colapinto lamentó el incidente con Albon que lo relegó al último lugar en el GP de Azerbaiyán: “Perdí todo”

Franco Colapinto lamentó el incidente con Alexander Albon, su excompañero en la escudería Williams, que lo hizo perder varios lugares en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 hasta quedar en la última posición.
“Perdí todo. Con el trompo, el golpe a la pared, y después
del alerón roto, me complicó la vida. Mucho no pude hacer. Fue una carrera muy
complicada, sin ritmo, hice lo mejor que pude”, señaló el piloto argentino.
Y continuó: “Tuve una buena largada, pasé a varios autos,
pero no tenemos ritmo en el auto. No tenemos ritmo para ir para adelante y hay
que tomar muchos riesgos para ir fuerte. Por ahora no nos están saliendo las
cosas así que hay que mejorar”, finalizó.
Cómo fue el choque entre Franco Colapinto y Alexander Albon
Franco Colapinto y Alexander Albon protagonizaron un pequeño
choque en el Gran Premio de Azerbaiyán en donde el argentino salió perjudicado
y perdió varios lugares, para quedar momentáneamente en el último puesto de la
grilla.
El piloto tailandés intentó superar a Franco y lo tocó en la
parte trasera, lo que hizo que el monoplaza del piloto de Alpine diera un
trompo y se detuviera en el medio de la pista. Afortunadamente, el vehículo no
tuvo daños contundentes y pudo continuar.
Los comisarios deportivos sancionaron a Albon por la
ilegalidad de su embate con 10 segundos. En tanto, el equipo Alpine le confirmó
a Colapinto sufrió daños en su alerón lo que le hizo perder potencia.
Hasta el choque, el piloto argentino venía haciendo una
carrera prolija, incluso por arriba de su compañero, Pierre Gasly. Sin embargo,
la colisión en la vuelta 17 arruinó lo que podía ser un buen domingo.
